La Comunidad asegura que la subasta del ático de Chamberí continúa en base a "los plazos previstos"

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que la subasta del ático que adquirió el Gobierno regional en Chamberí continúa en base a "los plazos administrativamente previstos".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación desde Alcobendas, donde además ha hecho alusión a la información publicada por 'Okdiario' que apunta a un correo electrónico en el que se prueba que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estaba cerrando el alquiler de su piso actual una semana antes de conocerse la compra de este ático, del que se criticó que se pudiera destinar a su uso personal.

En declaraciones al medio, Ayuso afirmó que llevaba "mucho tiempo buscando una casa", algo que "deja rastro de muchas maneras" y que cuando se conoció la adquisición del inmueble en Chamberí "una semana antes", ya estaba "a punto" de cerrarla. "Una casa que vi a finales de junio y que visité a lo largo del mes de julio", aseguró.

Tras ello, y ante los periodistas, el portavoz del Gobierno regional ha defendido que con esto "queda acreditado" que con carácter previo a que se conociera toda la información del ático la presidenta "ya estaba negociando ese alquiler en el inmueble en el que ahora vive", por lo que la izquierda "ha mentido" al asegurar que el mismo se iba a destinar a una residencia para la presidenta madrileña.

"Yo espero que la izquierda y la ultraizquierda pues pidan perdón y que le digan a los madrileños que han mentido en este asunto", ha trasladado.