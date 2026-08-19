La Comunidad ayudará a autónomos y pymes afectados por incendios de la Sierra Oeste a recuperar equipos informáticos

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, visita San Martín de Valdeiglesias para explicar a las empresas afectadas por los incendios de este verano las ayudas del Gobierno regional. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ayudará a los autónomos, comercios, profesionales y pequeñas y medianas empresas afectados por los incendios forestales de la Sierra Oeste de este verano a recuperar los equipos y servicios tecnológicos necesarios para retomar su actividad.

A través de una línea de ayudas, el Gobierno regional facilitará hasta 5.000 euros por negocio para la reposición de ordenadores, terminales de punto de venta (TPV), dispositivos de red y conexiones, así como la recuperación de datos y sistemas informáticos y la implantación de herramientas de gestión, comercio electrónico y ciberseguridad, ha detallado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha visitado este miércoles San Martín de Valdeiglesias, donde se ha reunido con su alcaldesa, Aránzazu Povedano, y varios comerciantes para conocer de primera mano los daños ocasionados y sus necesidades más urgentes.

"Sabemos que recuperar un negocio después de un incendio no consiste únicamente en reparar el local. Muchos autónomos necesitan sus equipos informáticos, la conexión a Internet o los datos con los que trabajan cada día. Queremos ayudarles a restablecer cuanto antes estas herramientas y acompañarlos durante todo el proceso", ha señalado López-Valverde.

Además del apoyo económico, la iniciativa contempla un servicio de acompañamiento especializado para evaluar el impacto de los incendios en cada comercio y orientar a los afectados sobre las actuaciones y soluciones que pueden solicitar. A partir de este diagnóstico, los beneficiarios recibirán asesoramiento para determinar las opciones más adecuadas.

Asimismo, serán subvencionables los gastos realizados desde el inicio de la emergencia, de manera que los afectados puedan comenzar cuanto antes las actuaciones necesarias para recuperar su actividad, sin tener que esperar a la publicación de la convocatoria.