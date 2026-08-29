La Comunidad captó 1.100 millones de inversión extranjera directa en 2025 a través de Invest in Madrid, un 23% más

Archivo - Archivo.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la memoria de resultados 2024 de Invest in Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid captó 1.100 millones de euros de inversión extranjera directa en 2025 a través de Invest in Madrid, lo que supone un incremento del 23%.

Esta agencia consiguió materializar 77 proyectos confirmados el pasado año, su mejor dato histórico, logrando así una tasa de conversión del 28%, casi triplicando la habitual en el sector (10%), según ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Estas iniciativas generarán además 2.094 puestos de trabajo, un 6% más que en el ejercicio anterior. De esta forma, cada euro invertido obtiene un retorno de 549 euros en la economía madrileña.

En cuanto a su origen, Estados Unidos y Argentina encabezan la lista, seguidos de Reino Unido, Francia y Alemania. Por sectores, destacan la digitalización y la Inteligencia Artificial, que concentran un tercio del total, junto a servicios, farmacia y biotecnología.

Entre las compañías que han elegido la región para sus iniciativas empresariales figuran Equinix, Lilly, Rovi, Allianz o ING, además de firmas como ARRK, Kappa Optronics o la francesa Hype.

Asimismo, Invest in Madrid realizó un despliegue exterior que incluyó 17 acciones en mercados prioritarios, la recepción de 31 delegaciones extranjeras y más de mil reuniones con inversores.

La entidad organizó también la segunda edición del Madrid Investment Forum, con más de mil asistentes, y lanzó su primera campaña publicitaria fuera de España.

Desde el Gobierno regional han subrayado que Invest in Madrid se ha consolidado como el principal instrumento para la atracción y acompañamiento de proyectos internacionales y capital foráneo.

NUEVA UNIDAD DE APOYO ESPECIALIZADA

Asimismo, próximamente se pondrá en marcha una unidad de apoyo especializada en financiación, que ofrecerá instrumentos y asistencia a las empresas tanto en su proceso de internacionalización como en la atracción de inversión exterior.

Con este nuevo servicio, Invest in Madrid prestará acompañamiento técnico en la gestión de fondos europeos, multilaterales y estatales, además de ayudar en la captación de capital a través de acuerdos marco con instituciones de otros países, y asesorar a las firmas usuarias en los instrumentos que tienen a su disposición.