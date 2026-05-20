Comunidad carga contra un "faltón" Óscar Puente por el "caos" en Cercanías

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cargado contra un "faltón" ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por el "caos en el sistema ferroviario" con nuevas incidencias este miércoles en la red de Cercanías y ha advertido que el Gobierno regional, tal y como ya avanzó, acudirá a la Audiencia Nacional si no se convoca la Conferencia Sectorial de Transportes.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado una nueva jornada de "caos" en el sistema ferroviario madrileño con retrasos en las líneas C-7 y C-8 de Cercanías por la avería de un tren entre las estaciones de Paco de Lucía y Ramón y Cajal.

En esta línea, ha censurado a un "faltón" ministro Óscar Puente que, según ha dicho, "solo se dedica a insultar en las redes sociales a distintos dirigentes del PP, entre otros al líder de la oposición y el líder del partido que ganó las últimas elecciones".

Se ha referido así a un mensaje en la red social 'X' en el que el titular de Transportes se refería al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, como "imbécil". ""Es tan imbécil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas", escribió Puente, que adjuntaba unas imágenes del líder 'popular' en un mitin en Andalucía alertando de que empezaba a haber "muchas sospechas sobre el presidente Zapatero".

Mientras se dedica a ello, ha afeado el portavoz del Ejecutivo autonómico, el ministro no atiende a los requerimientos de las administraciones autonómicas para convocar la Conferencia Sectorial de Transportes, tras más de tres años desde la última reunión.

La Comunidad envió un requerimiento formal al Ministerio en este sentido el pasado día 28 de abril y advirtió que, si pasados 30 días no se producía la convocatoria oficial, interpondría un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

La última reunión de la Conferencia Sectorial de Transportes se celebró en julio de 2022, a pesar de que el reglamento obliga a hacerlo cada seis meses. "Entiendo que lógicamente no quiere escuchar, no sólo lo que le va a decir la Comunidad de Madrid, lo que le van a decir todas y cada una de las comunidades autónomas con independencia de quien las gobierne, ya que ha convertido el Ministerio de Fomento en un auténtico caos", ha indicado el consejero.

Así, el portavoz del Gobierno regional ha reafirmado que "lógicamente" si transcurrido el plazo de 30 días dado al Ministerio --se cumplen la próxima semana-- se presentará el recurso. "Ya hemos demostrado que cuando se trata de defender los intereses de los madrileños vamos a aplicar todos y cada uno de los instrumentos a nuestro alcance", ha zanjado.