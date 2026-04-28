La Comunidad carga contra el "intervencionismo" en vivienda de Sánchez y la defensa de la "expropiación" de sus socios

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha cargado este martes contra una política "intervencionista" y "populista" en materia de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y ha alertado de la "defensa de la expropiación" de sus socios de Gobierno, en referencia a Sumar y Más Madrid.

Durante su intervención en los 'Desayunos Madrid' de Europa Press, el consejero madrileño ha subrayado que se trata de "una urgencia social" que el Gobierno central ha atajado desde "la intervención, el control, el ataque constante al derecho de propiedad, el blanqueamiento constante a la ocupación e inquiocupación, y la desconfianza hacia el mercado".

"A lo que se suma un ataque creciente a la clase media, unido a la defensa, cada vez menos disimulada por parte de sus socios de gobierno, de la expropiación como amenaza y herramienta política", ha censurado en relación a Sumar, partido donde está integrado Más Madrid, que en materia de vivienda proponen medidas como la expropiación a grandes tenedores, entidades bancarias y fondos de inversión.

En esta línea, además de recalcar los efectos contraproducentes de la Ley de la Vivienda estatal donde se ha aplicado, ha censurado que el Gobierno central, "lejos de rectificar", insiste de nuevo "en su error" con el nuevo Plan Estatal de Vivienda", dotado con 7.000 millones de euros, con una aportación del 60% por parte del Ejecutivo central y de un 40% en el caso del Gobierno autonómico correspondiente.

En este sentido, ha insistido en las críticas al haberse gestado "de espaldas a las Comunidades Autónomas", cuando son las que tienen las competencias en esta materia, y sin haber sido aprobada en la Conferencia Sectorial de Vivienda, el órgano que reúne al Ministerio y los gobiernos regionales.

"En lugar de presentarse como un instrumento de colaboración leal, trata de imponer a las Comunidades Autónomas aquello para lo que no tiene competencias, como la protección permanente de la vivienda, ya declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, precisamente por invasión competencial", ha censurado.

También ha criticado que este nuevo plan, con 1.113 millones para región, sirve además de apoyo "a la agenda política del propio Gobierno central", al reforzar iniciativas ajenas al mismo "como las zonas tensionadas, el PERTE de construcción industrializada o Casa 47", la entidad estatal de vivienda creada por el Gobierno para gestionar el parque público de vivienda en alquiler asequible y social.

Una forma de abordar esta problemática que, en su opinión, evidencia "una falta de enfoque eficaz ante un problema que exige altura de miras, cooperación institucional y reformas profundas". En este sentido, ha recalcado, que la solución ante esta "urgencia social" "pasa necesariamente" por incrementar la oferta "de forma significativa, ágil y asequible". "El problema de la vivienda se resuelve generando oferta, es decir, construyendo, construyendo y construyendo", ha remarcado.

EL MODELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Así, ha reivindicado este martes el liderazgo de la Comunidad en España en cuanto a vivienda protegida, con un 40% de la construida en todo el país desde 2019, y ha recalcado que al finalizar la legislatura habrá promovido más de 70.000 viviendas con algún tipo de protección.

En concreto, según las cifras oficiales de la Comunidad de Madrid, el objetivo es haber impulsado al final de la legislatura 70.353 viviendas protegidas y sentar las bases para el desarrollo de hasta 280.000 nuevos hogares en los próximos 15 años, a través de 31 nuevos desarrollos urbanísticos en distintos municipios.

"Nuestra política se ha orientado a incentivar la oferta, garantizar la seguridad jurídica y fomentar la colaboración público-privada. Y los resultados nos avalan", ha resaltado Rodrigo.

Según ha detallado, más de 175.000 madrileños se beneficiarán de esas más de 70.000 viviendas con algún tipo de protección, una cifra que se eleva hasta los 240.000 si se incluyen las ayudas al alquiler.

Rodrigo ha recordado además el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda, que permitirá construir 18.000 nuevos hogares con medidas como la posibilidad de incrementar la edificabilidad (20%) y la densidad (30%) en parcelas con calificación de vivienda protegida, pudiendo aumentarse hasta dos plantas para materializar esa edificabilidad extra, sin necesidad de modificar el planeamiento y reduciendo además los plazos de construcción.

También ha destacado ejemplos como el Plan Vive, un "programa pionero que se ha convertido en referencia nacional e internacional en materia de alquiler asequible", que ha entregado ya 5.363 hogares con la modalidad de alquiler asequible.

El objetivo es construir 14.000 nuevas casas con este formato en la presente legislatura, de las que recientemente se han adjudicado las primeras 3.352 enmarcadas en el Plan Vive Solución Joven destinado exclusivamente a menores de 35 años. Igualmente, ha reivindicado las otras 2.100 que edificará la Agencia de Vivienda Social (AVS) para familias vulnerables.

Sobre este último punto, ha apuntado que ya hay 1.500 en marcha y en breve se iniciarán las 272 proyectadas en la última parcela que quedaba por urbanizar de la UVA de Hortaleza. También se licitarán otras 350 viviendas en los Berrocales y San Blas.

"Este modelo demuestra que, cuando se moviliza suelo, se aporta certidumbre y se agilizan los procedimientos, la iniciativa privada responde. No se trata de confrontar, sino de alinear esfuerzos en una misma dirección", ha defendido.