La Comunidad carga contra una reforma de la carrera judicial que quiere "dinamitar el mérito y la capacidad"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra una reforma de la carrera judicial que ha propuesto el Gobierno central que quiere "dinamitar el mérito y la capacidad".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este un anteproyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que va a incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, va a ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores y además va a prohibir la financiación privada de asociaciones judiciales.

"El señor (Félix) Bolaños, que es ministro de Justicia de día pero es azote del Poder Judicial por las noches, ha presentado un anteproyecto de ley que pretende dinamitar los principios de mérito y de capacidad en el acceso a la carrera judicial", ha criticado el consejero.

Considera que lo que le molesta realmente al Gobierno de Pedro Sánchez no es el sistema de acceso sino "los jueces que no pueden controlar". "Pretenden mermar la capacidad de financiación a las asociaciones judiciales que no pueden controlar, relajarán el acceso a la carrera judicial a través del llamado cuarto turno, y pondrán en marcha un procedimiento extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos", ha indicado.

Al hilo, el consejero ha subrayado que las propias asociaciones de jueces han alertado sobre esta reforma, ya que puede servir para "meter" jueces sustitutos "por la puerta de atrás", algo que pone en cuestión "los criterios de igualdad, mérito y capacidad".