La Comunidad carga contra el "total desconocimiento" de Urtasun de Círculo de Bellas Artes y niega merma de financiación

Archivo - Tomo de 'El Quijote' durante la lectura continuada celebrada este 23 de abril en el Círculo de Bellas Artes de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra el "total desconocimiento" del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre el Círculo de Bellas y ha negado una merma en la financiación.

"Nosotros lo que hemos hecho es un cambio en el modelo, lo hicimos no solo con el Círculo de Bellas Artes, con otras instituciones y, por tanto, estamos financiando proyectos", ha defendido el consejero en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha señalado después de que Urtasun acusara al Gobierno de la Comunidad de Madrid de "censurar" al Círculo de Bellas Artes después de conocer que el ejecutivo autonómico ha "rebajado significativamente" su financiación.

En concreto, en el CBA se están financiando proyectos como la lectura continuada del Quijote, si bien García Martín ha expresado que lo "más gracioso" es que el ministro, "el mayor censor de reino", haga este tipo de declaraciones contra una comunidad autónoma que "está protegiendo la cultura, que está protegiendo a los creadores y que está protegiendo y financiando a todas y cada una de las instituciones culturales a través de esa política de financiación de proyectos".

Fuentes de la Consejería de Cultura han trasladado a Europa Press que la Comunidad mantiene su colaboración con el Círculo de Bellas Artes conforme al cambio de modelo de ayudas anunciado, priorizando la colaboración por proyectos. Tal y como ha precisado en sus redes sociales el consejero de Cultura, Mariano de Paco, el porcentaje de financiación de las administraciones públicas en el Consorcio del CBA es del 4%.

Defienden que el nuevo modelo "no tiene por qué suponer una pérdida de financiación" sino que se trata de "mejorar la eficiencia presupuestaria y apoyar, no tanto a instituciones concretas, sino proyectos que tengan un especial interés para los ciudadanos".