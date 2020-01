La Comunidad y CEIM creen que Madrid 360 mejora Madrid Central y ha contado con más diálogo

Actualizado 29/01/2020 15:38:01 CET

El presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid, Miguel Garrido, ha afirmado este miércoles que el plan 'Madrid 360' del Ayuntamiento de la capital "es una avance importante" respecto al Madrid Central de la pasada legislatura porque "ha contado con la participación de los distintos afectados y se pueden atenuar algunos de los problemas que habían surgido a la actividad comercial de la zona afectada".

"Hay casos en los que existe un perjuicio y hay que entenderlo. Las administraciones al final tienen la obligación, ya que representan el interés general de todos los ciudadanos, de llevar a cabo las políticas que ellos estiman más convenientes, pero queremos que siempre se hagan escuchando a los afectados y con evaluación del impacto económico para intentar buscar las formulas que lo hagan compatible. Creemos que es una mejora pero no contempla todas las peticiones que habíamos hecho", ha reconocido.

Así ha respondido a preguntas de los periodistas este mediodía el presidente de la patronal madrileña, minutos antes del inicio de la comisión de Sostenibilidad y Movilidad de CEIM, a la que estaba invitada la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Paloma Martín, que también ha querido hablar sobre este tema.

"Madrid 360 es un proyecto más ambicioso que el de Carmena porque no solo diseña medidas para un área determinada, sino para los 21 distritos. La competencia municipal es clara sobre cómo se quiere ordenar el tráfico en la capital y nosotros creemos que el Gobierno municipal al establecer algunos requisitos para la entrada de coches con gran ocupación prima que haya menos vehículos en la calle y, por lo tanto, menos contaminación", ha dicho Martín sobre la medida del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de permitir el paso a vehículos con distintivo C con alta ocupación, algo que no gusta a sus socios de Ciudadanos.