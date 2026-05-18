Comunidad celebra el fallo contra el "sectarismo" de Sánchez y define la Real Casa de Correos como "espacio de libertad"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado el fallo de la Audiencia Nacional contra el "sectarismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha definido la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, como "espacio de libertad".

Lo ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que los magistrados hayan decidido suspender de forma cautelar el acuerdo del Ejecutivo central de Pedro Sánchez que declaraba Lugar de Memoria Democrática la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol.

Así consta en un auto, recogido por Europa Press, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que estima el recurso de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender ese acuerdo, adoptado el pasado 20 de octubre, porque apreciaba un daño en su imagen institucional.

Los magistrados consideran que "no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa".

"Frente al sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid en su defensa de la Real Casa de Correos como espacio de libertad y como casa común de todos los madrileños y de todos los españoles", ha subrayado García Martín.

Fue el 28 de octubre de 2025 cuando el Gobierno regional presentó el recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional ante "el intento del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática".

"La Comunidad de Madrid entiende que se trata de un edificio que tiene 250 años de historia y está completamente resignificado desde que se decidió hace 40 años que esa sede fuera la sede institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid", han defendido desde el Gobierno regional.