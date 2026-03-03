La Comunidad celebra la llegada de los Atlanta Falcons al Bernabéu con la NFL: "Bienvenidos a Madrid, la casa de todos"

Archivo - 09 November 2025, Berlin: Atlanta Falcons players cheer during the NFL American football match between Indianapolis Colts and Atlanta Falcons at Olympiastadion Berlin. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha celebrado este martes la llegada de los Atlanta Falcons en 2026 para disputar en el Estadio Santiago Bernabéu el segundo partido oficial en España de la National Football League (NFL), la liga estadounidense de fútbol americano.

"Bienvenidos a Madrid, la casa de todos", ha trasladado el consejero en una publicación en la red social 'X', en la que ha asegurado que "el mejor deporte del mundo" se juega en la región madrileña.

Este será el segundo partido de la historia en España tras el Miami Dolphins-Washington Commanders del pasado mes de noviembre, también celebrado en la capital.

El 16 de noviembre de 2025, el Santiago Bernabéu acogió este encuentro, que llegó a congregar a 78.610 espectadores para presenciar la victoria de los Miami Dolphins, el cual ejerció de local, en la prórroga ante los Washington Commanders por 16-13. Los Dolphins estuvieron entrenando durante la semana en el Riyadh Air Metropolitano, mientras que los Commanders usaron las instalaciones de la Ciudad Deportiva Real Madrid.

En esta ocasión, los Atlanta Falcons serán uno de los protagonistas. La franquicia tiene en su palmarés dos Super Bowl disputadas, en 1999 y 2017, ambas saldadas con derrota, ante los Denver Broncos (34-19) y ante los New England Patriots (34-28). Esta última dejó un encuentro para el recuerdo, amargo para los Halcones, que desperdiciaron una ventaja de 3-28 y terminaron cayendo ante la espectacular remontada histórica de Tom Brady y compañía, que lograron forzar la prórroga y se coronaron campeones en el tiempo suplementario.

El partido en Madrid será uno de los nueve encuentros internacionales de la NFL que se disputarán en 2026 a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios, y se jugará en el Bernabéu, feudo del Real Madrid CF, como parte de un acuerdo multianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.