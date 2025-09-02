La Comunidad celebra que la región sea líder en la creación de empleo en agosto con la menor cifra de parados desde 2008

Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha celebrado que la región lidere la creación de empleo en España con casi 100.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el último año, el mayor aumento de todas las regiones en términos absolutos, y ha subrayado que registra para este mes la menor cifra de parados desde 2008.

El total se sitúa así en 3.733.789 personas, un crecimiento del 2,6% en términos interanuales y tres décimas superior a la cifra estatal. Así lo reflejan los datos correspondientes a agosto difundidos hoy, que constatan que la región ha generado uno de cada cinco nuevos trabajadores (19,6%) a nivel nacional, 256 empleos cada día, recoge el Gobierno regional en un comunicado.

En cuanto al paro, este se ha reducido en términos interanuales en más de 10.000 personas (-3,5%), dejando los madrileños sin trabajo en 280.090, la menor cifra para este mes desde 2008.

De esta forma, el desempleo cae en los últimos doce meses en ambos sexos, en todos los tramos de edad y en todos los sectores productivos. Baja entre las mujeres (-2,9%) y los hombres (-4,5%). En los menores de 30, desciende un 5,5%, de 30 a 54, un 5% y entre los mayores de 55 un 0,2%.

Por sectores productivos, la mayor reducción se produce en Construcción (-9,8%) seguida de Industria (-4,6%), Agricultura (-2,9%) y Servicios (-2,2%). Por su parte, el número de trabajadores autónomos en Madrid alcanza las 432.636 personas, aumentando un +1,3% (5.424) con respecto al año pasado, creciendo tres décimas por encima de la media nacional.