Comunidad censura que se "amenace" con la Policía a CCAA por traslados de menores: "Cuando se exalta a ETA no se hace"

MADRID 28 Ago.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha censurado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "amenace" a las comunidades autónomas con "avisar a la Policía" si no ejecutan los traslados de menores migrantes y ha tildado de "inmoral" que esto se haga cuando, en circunstancias como los actos en los que se exalta a ETA en el País Vasco, no se moviliza a este Cuerpo policial.

En declaraciones a los medios desde el Centro Interactivo de Atención al Cliente de Metro de Madrid, en la estación de Alto del Arenal, el consejero madrileño ha incidido en que "impresiona mucho" esta advertencia por parte del Ejecutivo central.

Así, el consejero madrileño ha afeado esta "amenaza" de intervención policial cuando la movilización de la Policía no se produce en otras circunstancias en las que considera que sí debería haberse producido, una diferenciación que ha tildado de "un tanto inmoral".

"Cuando hay un golpe de Estado como hemos tenido en los últimos años en Cataluña, parece que siempre costaba llevar a la Policía. Cuando estamos viviendo este verano en todas las fiestas que ha habido, especialmente en el País Vasco, donde hay exaltación de presos terroristas y se exalta todavía la banda terrorista ETA, pues allí nadie manda a la Policía a poner orden", ha ejemplificado.

RESPUESTA DEL GOBIERNO SI LAS CCAA SE OPONEN

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha insistido este jueves en que, si alguna comunidad autónoma impide el traslado de menores migrantes, el Gobierno "activará los mecanismos pertinentes" y la Fiscalía de Menores "hará que se cumpla la ley", aunque ha expresado su confianza en que no haya oposición.

"No nos cabe en la cabeza que los presidentes no vayan a cumplir la ley, estamos seguros de que lo van a hacer, pero si una comunidad no responde, eso se traslada a la Fiscalía y se activan los mecanismos pertinentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha indicado el ministro en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, aunque ha eludido concretar si la actuación de la Fiscalía implicaría que los menores fueran trasladados a la península a la fuerza por la Policía.

En cualquier caso, Rodrigo ha recalcado que, por su parte, la Comunidad volverá a recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) el reparto de menores migrantes al considerar que "se están invadiendo competencias" regionales y al carecer de "transparencia".

"No sabemos qué es lo que está haciendo el Gobierno de España en cuanto a ese traslado de menores no acompañados. Creemos que tienen algo que ocultar", ha censurado el consejero madrileño, que ha afeado además al Ejecutivo trate a los madrileños como "estúpidos".

Al hilo, ha recalcado que se trata a los ciudadanos "como tontos" cuando se excluye a dos comunidades autónomas como País Vasco y Cataluña en ese reparto. "Son los socios del Gobierno, los que mantienen a Pedro Sánchez en la Moncloa, los que no van a recibir menores", ha recalcado Rodrigo, que ha defendido que el Gobierno debe dar explicaciones al respecto.