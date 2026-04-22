La Comunidad censura el "caos" provocado por la avería en Atocha fruto de la "desidia" del Gobierno y exige inversiones

Archivo - Un tren en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha censurado este miércoles el "caos" provocado por la avería en la estación de Atocha, que ha provocado incidencias en varías líneas de la red, fruto de la "desidia" del Gobierno de la nación y ha exigido las inversiones necesarias.

Lo ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que esta mañana seis líneas de la red de Cercanías de Madrid --C-2, C-3, C-4, C-7, C-8 y C-10-- hayan sufrido retrasos en la hora punta por una incidencia que ha afectado a la señalización en la estación de Atocha durante casi cinco horas.

"Es fruto de la desidia de un Gobierno, de un ministro (Óscar Puente), que no sabe gobernar. Están dedicados a tapar sus corruptelas, en este caso en el Ministerio de Transportes, en vez de dedicarse a las infraestructuras de las políticas de transporte y a los madrileños", ha criticado.

Así, Rodrigo ha subrayado que esto les afecta "en todos los sentidos" y ha reprochado que hoy los madrileños hayan viviendo "un caos cien por cien en el sistema ferroviario de Cercanías de Madrid".

Es por ello que ha exigido que no se estén haciendo las "inversiones necesarias" porque "no hay nadie al mundo". "Por eso yo creo que hace falta un cambio importante, un cambio en las políticas, especialmente un cambio en las infraestructuras", ha puntualizado.

Además, ha señalado que el año pasado tuvieron en Cercanías de Madrid más de 1.500 incidencias y este año ya van cerca de 500. "Creo que los madrileños no se merecen este trato que está dando el Ministro de Transportes a todos los ciudadanos", ha denunciado.