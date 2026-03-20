La Comunidad censura "debilidad e inoperancia" del Gobierno que no es "capaz de ponerse de acuerdo" en decretos por Irán

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este viernes contra un Gobierno de la nación no es "capaz de ponerse de acuerdo" en el decreto con medidas anticrisis para los españoles por la guerra de Irán por su "debilidad e inoperancia".

"Ese mal llamado decreto anticrisis lo que ha puesto de manifiesto es que el que está en crisis es el Gobierno de Pedro Sánchez, que no es capaz de ponerse de acuerdo ni para lo más importante, que son las medidas que necesita España para poder hacer frente, por ejemplo, al incremento de los precios de los carburantes", ha afirmado el también portavoz del Gobierno autonómico en declaraciones a los periodistas desde El Molar.

Así, considera que el Gobierno central ha aprobado "medidas insuficientes" que "no van a ayudar" a los autónomos, a los comerciantes, a los madrileños y a los españoles, ante lo que ha pedido que actúen "ya".

"Yo creo que lo que tiene que hacer este gobierno es hacer una rebaja generalizada de los impuestos. Desde que Pedro Sánchez es presidente, los ha subido en 100 ocasiones, le está metiendo la mano en el bolsillo a todos los españoles un día sí y otro también", ha reprochado García Martín, si bien ha cargado contra un Gobierno que es "inoperante y débil".

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.