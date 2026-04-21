La Comunidad censura "falta de previsión" en regularización de migrantes: "Lo estamos viendo en todos los ayuntamientos"

Varias personas frente a la Embajada de México, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). Hoy arranca de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este martes la "falta de previsión" del Gobierno de la nación en la regularización de migrantes, algo que asegura que se está viendo "en todos los ayuntamientos, con independencia de su color político".

En declaraciones a los periodistas desde las obras de la nueva Oficina de Atención al Ciudadano, el también portavoz del Gobierno regional ha vuelto a cargar contra el "auténtico caos" que ha supuesto la regularización de migrantes, que ayer arrancó con las citas presenciales.

Así, ha vuelto a mostrar su posición en contra de la regularización "masiva" de personas migrantes, que está suponiendo "problemas" no solo para esas personas sino para todos los ciudadanos que "se ven afectados como consecuencia del colapso de todos esos servicios".

"Nosotros lo dijimos desde el principio. Esta no es la manera de hacer frente a la inmigración en nuestro país. A nosotros nos gustaría una inmigración ordenada y vinculada al empleo y no este caos", ha insistido.