La Comunidad censura la "huelga política" en educación, que busca "reventar calles" por "órdenes" de Sánchez

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, atiende a los medios durante la Conferencia Sectorial de Educación, en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a 3 de junio de 2026, en - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha censurado la "huelga política" en la educación pública no universitaria, convocada por sindicatos y organizaciones de docentes, que busca "reventar las calles" tras recibir "órdenes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ha manifestado este jueves a los medios de comunicación desde el Colegio Mayor Mendel al ser preguntada por la huelga indefinida de los profesores en la región, que arrancará el 14 de octubre, coincidiendo con el nuevo curso escolar y la recta final de la elaboración de los Presupuestos.

"Esta huelga convocada en diferido es una huelga política contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno de Madrid. Su propósito es reventar las calles de Madrid y así tapar los graves sucesos que están ocurriendo en España, donde tenemos dos presidentes del gobierno acorralados por la corrupción --Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero--. Ellos y todo su entorno familiar y también político", ha criticado.

En esta línea, ha indicado que CC.OO y UGT, principales impulsores de la movilización, "están sentados" en las mesas de negociación en las que se sientan con la Comunidad de Madrid "habitualmente todos los meses. Ha recalcado que también firmaron un acuerdo sectorial hace un año, que "se está cumpliendo a rajatabla" con la reducción de horario lectivo de los profesores.

"Hay 800 nuevos maestros para dar respuesta a las necesidades especiales de nuestros alumnos y un programa de bajada de ratios que llevamos ya años cumpliendo, y que seguimos haciéndolo tanto en educación infantil de segundo ciclo como en Primaria y Secundaria. Son unas reivindicaciones que se están cumpliendo", ha detallado.

Para Zarzalejo, "llama mucho la atención" que dentro de las reivindicaciones pactadas para la huelga indefinida, "estén por debajo de lo que anunció el Ministerio de Educación". "Son unas ratios por debajo de lo que ayer la ministra anunció como algo histórico", ha lanzado.

"ESTAMOS HACIENDO TODO LO QUE HAN REIVINDICADO"

Considera que estas reclamaciones "habría que hacerlas" a nivel nacional, pero ha remarcado que el Gobierno regional "no espera" que CC.OO y UGT hagan una huelga al presidente, Pedro Sánchez, porque "las órdenes que han recibido es en hacer una huelga política contra Ayuso y Madrid".

"Lo más lamentable es que toman como rehenes a las familias y a los alumnos de la Comunidad de Madrid. Hemos firmado un acuerdo que desde luego desde se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo.

Por ejemplo, sobre la jornada lectiva de los docentes, ya ha habido una rebaja en este curso académico y va a seguir rebajándose hasta las 18 horas en el próximo", ha insistido.

La máxima responsable de la educación madrileña ha subrayado que el Gobierno regional ha culminado la bajada de ratios, tanto en segundo ciclo de Educación Infantil como en Secundaria y que continuarán con 2º y 3º de Primaria. "Vamos tres cursos académicos por delante de lo que ha propuesto el Ministerio", ha señalado.

"Estamos haciendo todo lo que han reivindicado esos sindicatos, que están sentados en esa mesa de negociación y que ahora convocan una huelga política en diferido a las órdenes y al mandato del presidente del Gobierno", ha concluido.