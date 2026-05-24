La Comunidad censura la Ley de Vivienda por "hipotecar a los jóvenes" y exige generar oferta para bajar precios

Archivo - El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, asiste a la unión de los dos frentes de excavación del túnel para la ampliación de la línea 11 de Metro, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha censurado la Ley estatal de Vivienda por "hipotecar a los jóvenes" y ha exigido generar oferta para poder bajar los precios.

Así lo ha manifestado este domingo tras visitar el Palacio del Infante Don Luis, donde ha remarcado que el Gobierno regional "respeta el derecho a la manifestación", aunque ha criticado que haya miembros del Ejecutivo central en la protesta.

"Nos resulta un poco cómico y patético es que asistan miembros del Gobierno de España, portavoces de Sumar o del PSOE en el Ayuntamiento, cuando ellos mismos están gobernando y pertenecen a un Ministerio de Vivienda", ha lamentado.

Rodrigo ha recordado que se cumplen ya tres años de la "nefasta" Ley de Vivienda que el Gobierno de España "con sus amigos y sus socios, los herederos de ETA, y que no está funcionando". Considera que lo que está haciendo la normativa es "lastrar todas las políticas de vivienda".

"Yo creo que después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, lo único que está conllevando esta ley es a hipotecar a nuestros jóvenes. Ocho años donde no ha habido políticas de vivienda, solo ha habido promesas, anuncios huecos, 184.000 viviendas prometidas y no sabemos dónde están en la Comunidad de Madrid. No han construido ni una sola vivienda, no han puesto ni un solo ladrillo", ha señalado.

En este punto, el consejero madrileño ha pedido "menos anuncios vacíos" y ha cargado contra los responsables de las políticas de vivienda por tener "muy poca vergüenza" a la hora de asistir a estas manifestaciones.

GENERAR OFERTA PARA BAJAR PRECIOS

Asimismo, ha señalado que lo que hay que hacer es generar oferta para "atender a esa demanda y que bajen los precios". Cree que construir vivienda es "la única manera de que se solvente el problema de la vivienda sin intervención y sin anuncios populistas".

"Las políticas que está haciendo el Gobierno regional en materia de vivienda son totalmente positivas en el sentido de que no son intervencionistas. Lo que hacemos es intentar por todos los medios quitar burocracia administrativa y dar seguridad jurídica", ha defendido.

En este punto, Rodrigo ha añadido que la seguridad jurídica "también se da teniendo un gobierno estable" y ha reclamado "respetar y sobre todo defender el derecho a la propiedad privada". "Yo creo que lo que se está haciendo por parte del Gobierno regional es muy importante. Sabemos que está funcionando porque está siendo imitado por otras administraciones públicas incluso por el Gobierno de España", ha añadido.

Así, ha destacado que la Comunidad de Madrid está avalando el 100% de la hipoteca a los madrileños que se quieren comprar una nueva vivienda o el Plan Alquila donde hacen de mediación con todos los inquilinos y propietarios.