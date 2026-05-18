Comunidad censura que Mónica García esté en Ginebra con la OMS con una huelga de médicos en España y le pide soluciones

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha censurado este lunes que la ministra de Sanidad, Mónica García, se encuentre en Ginebra (Suiza) para participar en la Asamblea Mundial de la Salud con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, con una huelga médica en España.

"Estamos en una huelga y mientras tanto nuestra ministra está en Ginebra con Tedros, con la OMS, que es realmente lo que le importa y no solucionar este conflicto que ha creado con un Estatuto Marco lesivo y regresivo", ha indicado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones remitidas a los medios.

En este sentido, ha reclamado a la titular de Sanidad que "solucione" este conflicto con los médicos, que afrontan su cuarta semana de huelga indefinida intermitente --una semana de paros al mes-- para reclamar un Estatuto Marco propio que reconozca sus particularidades, y en este sentido ha subrayado que "hay tratamiento".

Un tratamiento que pasa, en su opinión, por reconocer la singularidad del médico, un ámbito de negociación exclusivo vinculante en un Estatuto Médico propio "que no tiene que detraer derechos de otras categorías profesionales" porque no nos tiene que enfrentar.

Así, ha abogado por reconocer cuestiones como que "la jubilación cuente en las horas de guardia, que el sueldo base aumente, porque el sueldo base será lo que tengamos en nuestra jubilación, en la cotización y también servirá para las bajas" y que "repiense la reclasificación profesional".

Todo ello, ha insistido, acompañado de una memoria económica finalista y que se haga en coordinación con los ministerios de Hacienda, Función Pública, Trabajo, Seguridad Social para que sea "técnica, jurídicamente y económicamente" viable.

"Está en su mano", ha enfatizado Matute, quien ha recalcado que las Comunidades Autónomas trabajan "ya alineados con los colegios profesionales de médicos y los sindicatos médicos en cambiar ese paradigma de la atención médica y ese modelo organizativo que no solo implica el que no sean obligatorias las guardias de 24 horas, sino en más cosas". "Estamos trabajando con ellos, con lo cual que ella, por favor, que ha iniciado esto, que lo cierre", ha zanjado.