Comunidad censura la "obsesión" de Sánchez en pedir la dimisión de Ayuso y le pide centrarse en la "invasión" de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha censurado este viernes la "obsesión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en pedir la dimisión de la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, algo que ve "absurdo", y le ha pedido centrarse en buscar soluciones tras la "invasión" de Ceuta a finales de julio.

Rodrigo se ha referido así a las palabras del presidente del Gobierno central en el Congreso de los Diputados en las que instó al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a obligar a la presidenta regional a dar explicaciones sobre quién compró "el aticazo" con "el dinero de todos los madrileños", después de reprocharle que no sea capaz de imponer su criterio dentro de su propio partido.

"Esa obsesión que tiene con la presidenta Ayuso y pidiéndole constantemente la dimisión, yo creo que es absurda. Que se dedique a trabajar en defender los intereses de los españoles y especialmente a intentar mantener de una manera óptima y libre, sin agresiones, nuestras fronteras", ha señalado en declaraciones a los medios en la futura estación de Palos de la Frontera de la Línea 11 de Metro.

En este sentido, ha recalcado que Sánchez "tiene bastantes problemas que solventar", y "que afectan a los intereses de todos los madrileños y de todos los españoles", como para "estar metiéndose constantemente con el Gobierno regional, con su presidenta y, al mismo tiempo, con esa política sectaria, metiéndose con los madrileños".

Así, ha insistido en recomendar al presidente del Gobierno cental a solventar "el problema que tiene" en Ceuta con "80.000 personas metidas de una manera ilegal, que nos han invadido y han roto la soberanía nacional".