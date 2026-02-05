Comunidad censura que para "pagar a productoras de amiguetes" en "Telepedro" hay dinero pero "no para mantener trenes"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este jueves que para "pagar a productoras de amiguetes afines al 'sanchismo" en "Telepedro" haya dinero pero "no para mantener los trenes".

Lo ha criticado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de este jueves a una pregunta del diputado del PSOE Horacio Díez centrada en Telemadrid y en la que la ha tachado de parcial.

"Más de 1.200 millones le cuesta a los españoles Radiotelevisión Española", ha criticado García Martín, quien ha proseguido afirmando que hay dinero par a "colocar a las sobrinas" del exministro de Transportes José Luis Ábalos y para hacer "seguimiento den redes de lo que critican" al ministro de Transportes, Óscar Puentes".

"Para mantener los trenes no hay dinero y ahí tenemos los 47 muertos a las espaldas por la falta de mantenimiento. Está claro cuáles son las prioridades del sanchismo, cuáles son las prioridades del gobierno socialista. Manipular y controlar los medios públicos pagados por todos los españoles", ha asegurado.

Además, ha puesto en el foco un informe del Consejo de Informativos de RTVE que ha alertado de "manipulaciones, malas prácticas y todo lo que se realiza por aquellos que Pedro Sánchez ha puesto en la televisión de todos".

Por su parte, el socialista Horacio Díez ha acusado a Telemadrid de no haber "borrado del mapa" a los municipios donde no gobierna el PP. "Por eso han perdido toda la credibilidad y así la audiencia, los ingresos por publicidad van camino de la extinción", ha vaticinado tras haber afirmado que en 2025 acabó Telemadrid "con un rescate" y metieron "unos cuantos millones por la puerta de atrás".