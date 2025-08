La Comunidad censura que retrasos e incidencias sean "la tónica habitual" en los trenes de Renfe: "Es un auténtico caos"

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este miércoles que los retrasos y las incidencias sean "la tónica habitual" en los trenes de Renfe, al asegurar que es "un auténtico caos".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación desde Meco, después de que ayer quedara suspendida la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Majarabique y Sevilla debido a una incidencia en la infraestructura, lo que ha afectado a servicios que tenían como destino la capital andaluza, Madrid, Huelva o Córdoba, que también ha perjudicado a los trenes de media distancia.

"Es la tónica habitual, retrasos e incidencias, la verdad que los madrileños, los españoles en general, desde que (Óscar) Puente es ministro, no saben si van a poder llegar a su destino cuando cogen el tren. El tren, que en su día, especialmente a larga distancia, fue una de las señas de identidad de nuestro país, hoy es un auténtico caos", ha expresado el también portavoz de Gobierno autonómico.

Así, ha afirmado que no sabe si Puente estará "en la playa tuiteando" si bien ha criticado que donde no está es intentando poner freno a este "caos ferroviario" que vive España. Por ello, le ha pedido que si no es capaz de hacer su trabajo que se "dedique a otra cosa y que se haga community manager de PSOE".