La Comunidad cierra la totalidad de los 24 puntos de acogida habilitados por el incendio de Sierra Oeste

Desalojados por el incendio en el Polideportivo Municipal La Chopera, a 27 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permit - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cerrado este miércoles la totalidad de los 24 puntos de acogida habilitados con motivo del incendio de la Sierra Oeste, una vez que se ha completado el realojo en los 17 municipios afectados.

El Ejecutivo autonómico ha señalado en un comunicado que para las personas que no pueden regresar a su vivienda por encontrarse en condiciones de inhabitabilidad o que necesitan pernoctar fuera de ella, mantiene un contrato de emergencia con Cruz Roja que garantiza "alojamiento y manutención en hoteles mientras persista la situación".

Es el caso de las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, próximas al pantano de San Juan, que son las únicas que continúan evacuadas tras levantarse esta tarde la orden de evacuación en los últimos municipios afectados, Robledo de Chavela y Valdemaqueda.

Durante estos días de situación de emergencia, el Gobierno regional ha celebrado en algunos de estos puntos actividades culturales y de ocio para toda la familia como talleres de circo, representaciones teatrales, conciertos y pintacaras.