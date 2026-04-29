La Comunidad cifra en 12,2 millones el impacto de la huelga médica: 7.722 cirugías y 159.901 consultas suspendidas

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado en más de 12,2 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco propio, con 7.722 cirugías, 159.901 consultas y 16.485 consultas suspendidas.

"El Gobierno que más vive de lo público, revienta lo público", ha señalado la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, en un apunte en su cuenta personal de la red social 'X' en la tercera semana de huelga indefinida intermitente.

Según ha apuntado, la estimación desde diciembre de la huelga "provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez" apunta a un impacto económico de 12.231.214 euros en la sanidad madrileña.

En detalle, ha indicado que se han registrado 159.901 citas "perdidas", a las que se añaden 7.722 cirugías y 16.485 pruebas diagnósticas durante estos cinco meses.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".