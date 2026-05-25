Comunidad cifra en 16,4 millones el impacto de la huelga médica, con 10.470 cirugías y 215.344 consultas suspendidas

Archivo.- Médicos y facultativos durante una manifestación frente a la Consejería - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 16,4 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre, con más de 10.470 cirugías y 215.344 consultas suspendidas.

En concreto, desde el departamento que dirige Fátima Matute han estimado en 16.456.119 euros el perjuicio causado durante las 25 jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería. Un total de 26 días en seis meses en los que se ha suspendido con 10.470 cirugías, 215.344 consultas y 21.733 pruebas suspendidas.

Los paros continuarán el próximo mes de junio con una nueva semana de huelga indefinida intermitente, tras los llevados a cabo a mediados de febrero, marzo, abril y mayo.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".