La Comunidad cifra el retorno de Invest in Madrid en 549 euros por cada 1 invertido y reivindica los viajes de Ayuso

(i-d) El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Mad - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado este jueves el retorno de Invest in Madrid en 549 euros por cada 1 invertido y ha reivindicado el poder tractor de los viajes internacionales de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Ha sido en la sesión de control del Pleno en una pregunta formulada por el diputado del PSOE Agustín Vinagre, quien ha cuestionado el papel de Invest in Madrid y ha afirmado que parece "más la agencia de viajes de lujo" de Ayuso que "una agencia de inversiones".

Ante ello, Rocío Albert ha sacado pecho de que Invest in Madrid en 2025 cerró 77 proyectos que han generado más de 1.000 millones y más de 2.100 empleos, al tiempo que reivindicado el dato dado a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE): Madrid supuso el 20 del Producto Interior Bruto de España, algo que "nunca ninguna comunidad había aportado".

Sobre la estructura de Invest in Madrid, la ha contrapuesto con la acción exterior de la Cataluña de Salvador Illa (PSOE). "El gobierno de Illa tiene más de veinte embajadas, cuarenta oficinas, quinientos empleados y un presupuesto para sus oficinas del extranjero de 40 millones", ha planteado para contrastarlo con los doce empleados, 2 millones de presupuesto y "ninguna oficina en el extranjero" de Madrid, que funciona con la Cámara de España.

Centrándose en los viajes internacionales de la presidenta autonómica, ha planteado que tienen todos "nombre de ida y de vuelta". Ha recalcado que de Nueva York se trajo un centro de datos de Equinix a Alcobendas por 470 millones, que tras estar en Munich Siemens "decidió que iba a abrir su nueva sede en Las Tablas" y que en Londres estuvo con GSK que luego hizo un laboratorio.

Sobre el viaje a México ha reivindicado que se reunió con Alsea y que a raíz de ello "se han producido 78 establecimientos nuevos en toda la Comunidad de Madrid".

"El señor Sánchez se va a Shanghái y lo que vuelve es pidiendo, por favor, por favor, que reconsideren si es posible los aranceles para los coches eléctricos. O se va a Rabat un ministro y está brindando con Mohamed VI 70.000 personas invaden Ceuta", ha contrapuesto la consejera.

"UNA AGENCIA DE VIAJES DE LUJO"

En cambio para el diputado del PSOE parece más una "agencia de viajes de lujo" en la que los madrileños pagan, Invest organiza y "Ayuso se queda con la foto".

"México, por ejemplo. ¿Qué inversión concreta trajo? ¿Una fábrica? ¿Empleos? Porque polémicas trajo unas cuantas. Lo que seguimos buscando es la inversión", ha planteado.

Ha afirmado que la fundación que gestiona Invest cerró 2025 con 196.000 euros de pérdidas, recibió otros 250.000 extraordinarios y gastó en servicios exteriores 359.000 euros más de lo presupuestado.

Y sobre la inversión extranjera en Madrid, ha reconocido que sigue siendo la autonomía que más recibe, pero que en 2024 "concentraba el 68% de la inversión nacional en 2024, el 52% en 2025 y el 45% en el primer semestre de 2026". "Explíqueme por qué Madrid pierde peso mientras ustedes multiplican viajes, fotos y propaganda", ha zanjado.