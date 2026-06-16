La Comunidad colabora en un concurso del Thyssen para que jóvenes creadores reintepreten obras de arte de la pinacoteca

Archivo - Archivo.- Fachada del Museo Thyssen-Bornemisza - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio de colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para la 26ª edición del concurso #VersionaThyssen, una iniciativa que invita a jóvenes creadores de entre 15 y 35 años a reinterpretar una obra de la pinacoteca y publicarla en Instagram.

Los participantes podrán presentar sus creaciones hasta el próximo 5 de julio a través de esta red social, utilizando las etiquetas #VersionaThyssen26 y #VersionaThyssen, además de mencionar a @museothyssen e indicar el título de la propuesta y la obra en la que se inspira.

Cada autor podrá concurrir con tantas reinterpretaciones como desee y optar a premios de entre 500 y 1.000 euros, además de otras ventajas vinculadas al museo, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado, en el que apunta que se busca fomentar así la creatividad y contribuir a la difusión de la cultura.

Las seis obras propuestas para versionar en esta edición son 'David con la cabeza de Goliat y dos soldados' (h.1620-1622), de Valentin de Boulogne; 'La muerte de Jacinto' (h.1752-1753), de Tiepolo; 'Retrato de Madame Bouret como Diana' (1745), de Jean-Marc Nattier; 'Amazona de frente' (h. 1882), de Manet; 'Retrato de Millicent', duquesa de Sutherland (1904), de John Singer Sargent, y 'Love, Love, Love. Homenaje a Gertrude Stein' (1928), de Charles Demuth.

En esta edición, el artista invitado es Okuda San Miguel, que además formará parte del jurado encargado de seleccionar las piezas ganadoras junto a representantes del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Comunidad de Madrid y McDonald's España.

La entrega de premios se celebrará el próximo 17 de julio, a las 21.00 horas, coincidiendo con la apertura nocturna de varias salas de la colección permanente, donde podrán contemplarse algunas de las reinterpretaciones participantes junto a las originales que las han inspirado.

Con este convenio, desde el Ejecutivo autonómico también se apoya la puesta en marcha y difusión de la exposición El universo freudiano de Dalí, prevista para el próximo otoño.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza recibió en el año 2025 un total de 1.003.455 visitantes, el 51% de ellos nacionales y el 49% internacionales. El 78% de los primeros provienen de la propia región y el 22% restante corresponde al resto de España.

En el ámbito internacional, los principales países de procedencia son Estados Unidos (6,8%), Italia (5,7%), Francia (4,8%) y Reino Unido (2,3%).

Con este acuerdo, desde la Comunidad de Madrid se avanza en los objetivos de la Estrategia Regional de Turismo 2023/26, "orientada a consolidar un modelo turístico de calidad, al tiempo que fortalece su colaboración con las instituciones culturales que contribuyen a diversificar la oferta. En esta línea, el Gobierno regional continúa trabajando con otras entidades para seguir promoviendo el turismo cultural".