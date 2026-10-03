La Comunidad completa el despliegue de la TDT en 95 municipios rurales y garantiza la señal a 400.000 vecinos

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, visita en Venturada el despliegue de mejora de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT) - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha completado el despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en 95 municipios rurales de la región, una actuación que garantiza la recepción de los canales nacionales y autonómicos a cerca de 400.000 vecinos.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado después de la visita del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, a la antena instalada en Venturada, que proporciona cobertura a esta localidad y a otros municipios de la zona como Pedrezuela, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera y El Vellón.

López-Valverde ha señalado que el Gobierno regional tenía "el compromiso de que llegara la señal de televisión digital terrestre a todos los municipios de la región" y ha destacado que la finalización del proyecto permite ofrecer "una buena señal de TDT a más de 400.000 personas".

La actuación, iniciada en septiembre de 2025, se ha completado con la extensión de la señal a Villar del Olmo, Puebla de la Sierra, Villaviciosa de Odón, Valdemaqueda y Majadahonda, los últimos municipios incorporados al despliegue.

El proyecto ha permitido mejorar la recepción de la señal en localidades donde la orografía, la dispersión de la población o la distancia respecto a los grandes núcleos urbanos dificultaban el acceso a los canales de televisión.

"Creo que al final es fundamental que la televisión digital terrestre llegue a todos y que todos los ciudadanos puedan acceder a los canales que tienen el resto de la región", ha subrayado el consejero.

Para completar el despliegue se han estudiado los centros emisores y se han instalado transmisores, receptores, antenas y equipos de comunicaciones, además de configurar individualmente cada estación. También se ha puesto en marcha un Centro de Atención al Usuario (CAU) para atender y resolver posibles incidencias.

SOLUCIONES ESPECÍFICAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS

La Comunidad ha aplicado soluciones adaptadas a las necesidades de cada localidad. En Valdemaqueda se ha instalado un repetidor local para mejorar la señal en la zona de El Río, mientras que en Puebla de la Sierra se ha colocado un equipo orientado hacia las antenas para facilitar la recepción de la oferta televisiva.

En Villar del Olmo se ha desplegado otro repetidor para resolver los problemas de recepción detectados en el casco histórico y en la zona de El Bosque, en Villaviciosa de Odón, se ha instalado un centro emisor.

"Durante los últimos meses se han modernizado los emplazamientos previstos en toda la región, mejorando los canales allí donde era necesario y sustituyendo equipos obsoletos", ha explicado López-Valverde.

El consejero ha señalado que la actuación permitirá a los vecinos de estos municipios disponer de "buena cobertura" y "buena señal", además de acceder a una oferta televisiva más amplia y con mayor calidad.

LA TDT CAMBIARÁ DE TECNOLOGÍA EL 5 DE NOVIEMBRE

Por otro lado, el próximo 5 de noviembre comenzará el cambio tecnológico de la televisión digital terrestre en España, con la incorporación de nuevas emisiones en Ultra Alta Definición (UHD).

Los madrileños deberán resintonizar sus televisores debido al cambio de frecuencias para seguir recibiendo toda la oferta televisiva. El proceso podrá realizarse mediante la opción de sintonización automática de los propios televisores.

"Lo único que tienen que hacer los ciudadanos es resintonizar los canales otra vez porque va a haber movimiento de frecuencia", ha señalado el consejero, antes de precisar que se podrá realizar una sintonización automática a través del mando del televisor.

Las emisiones en UHD podrán recibirse en aquellos aparatos o receptores compatibles, mientras que la mayoría de los canales continuará emitiendo en alta definición (HD) durante esta primera fase.

"Van a tener buena cobertura, van a tener buena señal y van a poder ver incluso más canales de los que veían actualmente y, sobre todo, con mayor calidad", ha concluido López-Valverde.