Archivo - Decenas de personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid concentró en octubre el 22,2% de las llegadas de pasajeros internacionales a España por vía aérea, con 2.388.974 visitantes, un 4,8% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este miércoles por Turespaña.

De ellas, 1.870.501 correspondieron a compañías tradicionales, lo que supone un aumento del 4,5% con respecto al año anterior, y la región se situó nuevamente como principal destino concentrando el 43,6% de las llegadas por esta vía a nivel nacional. Por su lado, las 518.473 llegadas restantes fueron en compañías de bajo coste, el 8% del total y un avance interanual del 5,9%.

En octubre, las seis principales comunidades autónomas acapararon el 97% del total de llegadas y también registraron aumentos. La Comunidad Valenciana se anotó el aumento interanual más intenso con un 9,6% y, Cataluña, el más suave con un 0,9%.

Los principales motores del crecimiento fueron la Madrid. Andalucía y la Comunidad Valenciana con más 100.000 pasajeros adicionales respectivamente este mes. En cuanto al resto de regiones, el País Vasco destacó por su dinamismo con un crecimiento del 21,8%.

Respecto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabezó la lista en octubre, por delante del aeropuerto de Barcelona, con 1,9 millones de pasajeros, un 2,1% más. Interanualmente, el aeropuerto que más creció fue el de Sevilla, con un aumento del 15,3%.

En el acumulado del año, la región concentró el 22,3% de las llegada, con 22.662.836 visitantes, un 5,1% más que en los diez primeros meses de 2025. En este caso, también lidera las llegadas en compañías tradicionales, con 17.759.394 pasajeros, el 44,3% del total y un repunte interanual del 4,6%.

En el caso de las compañías de bajo coste, la Comunidad concentró un 8% de las llegadas de enero a octubre, con un total de 4.903.295 pasajeros, lo que supone un incremento del 7%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, España ha recibido 101,6 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y octubre, lo que supone un 5,1% más con respecto al mismo periodo de 2025, es decir, 4,9 millones de llegadas adicionales, según datos publicados hoy por Turespaña.

En octubre, la cifra creció un 4,3% interanual, hasta los 10,8 millones de viajeros extranjeros por vía aérea.

El 86,3% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que representó un crecimiento del 4,1% frente a octubre de 2025. Desde América llegó el 5,7%, con un alza del 4,8%, mientras que los viajeros procedentes de Asia aumentaron un 1,7%.

El flujo de pasajeros desde Reino Unido, Alemania e Italia creció en el décimo mes de 2026, en tanto que desde Francia y Países Bajos se anotaron retrocesos. Nuevamente, destacó la importante subida interanual de Polonia. Por otro lado, Estados Unidos registra un leve aumento.

En la diversificación de mercados --capítulo 'resto de países'-- resaltaron los incrementos de llegadas de pasajeros internacionales desde China, Japón y Canadá. Los principales países Iberoamericanos, excepto Colombia, crecieron, destacando México y Brasil.

MERCADOS TRADICIONALES: RETROCESO DE BRITÁNICOS EN BALEARES

Entre los mercados tradicionales, desde Reino Unido llegaron alrededor de 2,3 millones de pasajeros internacionales, con un incremento interanual del 3,9%. Turespaña ha resaltado el dinamismo de la Comunidad de Madrid (14,9%) reforzando su posición, y la Comunidad Valenciana y Cataluña, con crecimientos superiores al 7%, frente al retroceso experimentado por Baleares que constituye el principal foco de disminución en términos absolutos, con 8.360 pasajeros menos.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros en octubre (14,2% del total), con un ascenso del 2,9%. Baleares fue el principal destino concentrando el 42% de los pasajeros, cuyo volumen prácticamente triplicó el de Cataluña y Canarias, que ocuparon la segunda y tercera posición. Entre las tres comunidades sumaron más del 70% de los pasajeros alemanes que llegan a España.

Desde Italia llegaron 1,06 millones de pasajeros, lo que supuso el 9,9% del flujo recibido en octubre, con un crecimiento interanual del 8,2%, que benefició --con notables incrementos-- a Andalucía y la Comunidad Valenciana. Este mes resaltó el importante crecimiento del País Vasco, del 50%. Cataluña y la Comunidad de Madrid lideraron el mercado italiano, con una distribución equilibrada entre ambas comunidades, con cuotas de mercado del 28,6% y 27,5% respectivamente.

Además, Francia emitió 6,9% del total de pasajeros, mostrando un descenso del 3,4%. El comportamiento territorial fue asimétrico, mientras Andalucía, Canarias y varios destinos del norte registraron incrementos, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid presentaron retrocesos.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,7% del total y experimentaron una leve disminución del -0,3% en octubre, en gran medida por el descenso en Baleares, Cataluña y el País Vasco. Las principales receptoras fueron la Comunidad Valenciana y Andalucía aglutinando el 42,3% de las llegadas y amortiguando el retroceso total con sendos incrementos.