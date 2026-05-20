Comunidad confía en la Justicia con Real Casa de Correos pese al recurso del Gobierno que quiere "una España de bandos"

Archivo - La Comunidad de Madrid engalana la fachada de la Real Casa de Correos en el décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, confía en la decisión de la Justicia sobre la Real Casa de Correos pese al recurso del Gobierno de la nación, que quiere "una España de bandos", contra la paralización como Lugar de Memoria Democrática por parte de los tribunales y ha defendido que lo que simboliza este edificio es "la libertad".

"Frente al sectarismo de Pedro Sánchez hemos defendido que la Real Casa de Correos es un edificio con 250 años de historia y un edificio que ha tenido muchísimos usos", ha defendido el consejero portavoz en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha insistido en que el mismo está "completamente resignificado" y ha criticado que el presidente del Gobierno solo quiera "una España de bandos y enfrentada", frente a una Real Casa de Correos que lo que simboliza es "la reconciliación".

Además, García Martín ha insistido en que el expediente que instruía el Ministero de Política Territorial está "completamente caducado". "Sería una auténtica barbaridad histórica y en ese sentido pues nos congratulamos de esas adopción de medidas cautelares y de esa suspensión de esa pretensión del Ministerio de Política Territorial", ha celebrado.

Considera que el Gobierno regional ha aportado a esta causa argumentos "técnicos y jurídicos suficientes" como para poder demostrar que el único intento de declarar este lugar de memoria era el de Sánchez de "meter las manos" en la Real Casa de Correos.

"No soporta a una presidenta (Isabel Díaz Ayuso) que le sitúa frente a su espejo y al presidente del gobierno no le gusta lo que ve y no le gusta ver a un presidente corrupto que ha traído la corrupción a nuestro país. Pero nosotros defendemos esta institución, defenderemos siempre esta casa insisto y no solamente lo dice la Comunidad de Madrid, lo dice el propio informe de la Real Academia de la Historia que nos marca el camino", ha reivindicado.