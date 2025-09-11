La Comunidad contará en 2026 con el primer autobús autónomo a demanda de España en polígonos y nuevos desarrollos

Archivo - Imagen de autobús interurbano de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

Un nuevo Centro de Innovación y Tecnología en Carreteras estudiará mejoras de la seguridad en las vías regionales

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid contará con el primer autobús autónomo a demanda de España que dará servicio a polígonos industriales y nuevos desarrollos urbanísticos, un proyecto piloto que comenzará a funcionar en 2026 en Leganés para transportar a los trabajadores del Parque Tecnológico de la ciudad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta medida en la primera jornada del Debate del Estado de la Región que se celebra este jueves, una iniciativa en la que el Ejecutivo regional invertirá 300.000 euros.

El autobús que conectará esta zona periférica del municipio con el centro urbano será 100% eléctrico, con hasta 300 kilómetros de autonomía y podrá transportar hasta 52 pasajeros.

La medida se probará durante un periodo de dos años, pasados los cuales y, tras la valoración de los resultados, se consolidará su implantación en esta u otras localidades.

El proyecto constará de dos fases. En la primera, el servicio se prestará como transporte regular de uso general adaptado a los horarios de las empresas del Parque Tecnológico, mientras que en la segunda se incorporarán los servicios a demanda, mediante un software de reservas, que permitirán ajustar los recorridos en tiempo real y aumentar la eficiencia de la operación.

La Comunidad de Madrid ya realizó una prueba similar también en Leganés durante cinco días realizando un recorrido circular por las calles de la localidad. En ese periodo transportó de manera gratuita a 1.200 pasajeros, incluidos personas con movilidad reducida.

En total, el vehículo con capacidad para 52 usuarios y operado por el Grupo Ruiz, llevó a cabo 84 trayectos que sumaron más de 193 kilómetros.

Este nuevo autobús autónomo se sumará a la flota propulsada por energías limpias en la región. En la actualidad, de los de los 2.107 interurbanos que opera el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), un 55% circula con combustibles alternativos, de los cuales, 110 son eléctricos, 817 híbridos, 3 funcionan con hidrógeno y 224 con gas, licuado o comprimido.

CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN CARRETERAS

Además, Ayuso ha anunciado un nuevo Centro de Innovación y Tecnología en Carreteras ubicado en la M-500 de la capital y altamente digitalizado se pondrá en marcha para el estudio y mejora de la seguridad en los 2.500 kilómetros de vías de titularidad autonómica, en colaboración con universidades, asociaciones y empresas.

El objetivo es crear un espacio donde se empleen las soluciones más avanzadas para conocer la situación de las vías y certificar la calidad del asfaltado, entre otras funciones. Igualmente, será fundamental para el conocimiento de nuevos materiales, más resistentes y respetuosos con el medio ambiente, incluyendo la señalización, el balizamiento y la iluminación.

La puesta en marcha de este centro irá acompañada del desarrollo de la Estrategia de Innovación en Movilidad Segura y Conectada de la Comunidad de Madrid, que definirá las líneas futuras en este ámbito para los próximos años.

En este sentido, una de las principales medidas que llevará a cabo el Ejecutivo autonómico será la creación de una aplicación basada en Inteligencia Artificial para detectar la presencia de animales en el momento y, de manera automática, avisar al conductor para evitar la colisión o reducir la gravedad del impacto.

Igualmente, el Gobierno regional puso en marcha un proyecto piloto para inspeccionar con drones tanto los accidentes de tráfico como el estado de sus carreteras, y se incorporará a la Estrategia de Seguridad Viaria 2024/2030 junto a medio centenar de acciones, entre las cuales destacan los estudios para la prevención de siniestros o el aprovechamiento de los datos que transmiten los vehículos conectados.