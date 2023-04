La Comunidad contará con un espacio propio de promoción en el Mad Cool para atraer más turismo internacional

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid patrocina la celebración de la próxima edición del festival Mad Cool, que tendrá lugar del 6 al 8 de julio en el distrito madrileño de Villaverde, dentro de la estrategia del Gobierno autonómico para atraer turismo internacional y consolidar la región en el circuito mundial de estos eventos musicales.

Con una dotación presupuestaria de 1,08 millones de euros, supondrá, entre otras contraprestaciones, la presencia de la Comunidad de Madrid en el recinto mediante un espacio propio de promoción turística y un escenario.

Además, se incluye una intensa campaña en redes sociales con carácter previo y posterior, con el fin de que diferentes públicos nacionales e internacionales conozcan los atractivos turísticos de la región, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Después de cinco ediciones, todas ellas en la capital, la próxima será en un nuevo recinto de festivales situado en el sur de la ciudad, con alrededor de 200.000 metros cuadrados, permitiendo crecer en cuanto a su capacidad.

El Mad Cool de 2022 reunió a un total de 312.000 personas, un 33% más que la primera de 2016. Entre los asistentes, con edades comprendidas fundamentalmente entre los 25 y 44 años, el 36% era de procedencia extranjera, en su mayoría de Reino Unido, Francia, Irlanda, Estados Unidos y Alemania.

Además, tuvo una importante repercusión en medios, con un total de 416 periodistas acreditados de 214 medios nacionales y 58 de 31 medios internacionales.

Unas cifras que, según el Gobierno regional, "confirman el posicionamiento del festival como un referente internacional, reconocimiento que recibe también por parte de prestigiosas publicaciones especializadas".

El cartel definitivo de Mad Cool Festival 2023 se compone de 101 bandas, con nombres tan relevantes como The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Queens of the Stone Age, Sam Smith, The 1975, Nova Twins, Robbie Williams, Lil Nas X, Franz Ferdinand, Tash Sultana, Paolo Nutini, Rina Sawayama, Jamie XX o Machine Gun Kelly, entre otros.