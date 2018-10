La Comunidad convocará 489 plazas de maestro que "en principio" podrían incorporarse el curso que viene

Actualizado 28/02/2011 13:37:28 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional va a convocar un total de 489 plazas para maestros que "en principio sí" podrían incorporarse al curso 2011-2012, cumpliendo así, ha asegurado, lo que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En una rueda de prensa para presentar la campaña de escolarización en centros públicos del curso que viene, la consejera ha explicado que de ningún modo el tema de las oposiciones "afecta a la escolarización" puesto que cuando hay demanda de profesores se "tira de la lista de interinos". En estos momentos hay unos 6.000 trabajando en centros escolares.

La consejera madrileña también ha recalcado que la Comunidad va a "cumplir la Ley" -- la Ley de Presupuestos generales ha limitado a todas las comunidades autónomas a convocar hasta un 30 por ciento--. "La Comunidad de Madrid, nos guste o no nos guste, va a cumplir la Ley ", ha insistido Figar.

La responsable de Educación también se ha referido a las condiciones de la convocatoria y ha explicado que el sistema de oposiciones libres "no está previsto en la legislación" y que por lo tanto no se va a convocar de esta manera. El sistema de oposiciones libres "no está previsto" en la legislación y no se llevará a cabo de este modo, ha precisado. "Nosotros queremos que entren los mejores", ha apostillado.

Preguntada por esta cuestión a consecuencia de la concentración que esta tarde han convocado los sindicatos para pedir más información sobre las oposiciones, Figar ha señalado que la Comunidad de Madrid viene haciendo convocatorias a los cuerpos de maestros y profesores de Primaria y Secundaria en años alternos desde los últimos tiempos.

"Por eso, el año pasado sacamos la mayor convocatoria de oposiciones de nuestra historia de profesores de Secundaria y Formación Profesional con 3.500 plazas", ha indicado, al tiempo que ha continuado explicando que para este año tocaba la de maestros y que su objetivo, en un principio, era sacar "del orden de 2.200 ó 2.300 plazas", las pactadas en la Mesa Sectorial.

Sin embargo, ha matizado que a día de hoy "esto no puede ser posible porque la ley de presupuestos generales del Estado limita a todas las comunidades autónomas la convocatoria de plazas en sus respectivos concursos". "Lo limita una ley estatal y, por tanto, la Comunidad de Madrid nos guste o no nos guste, va a cumplir la ley", ha recalcado.

De esta manera, Madrid se desliga del movimiento que van a hacer algunas comunidades como Andalucía, que han anunciado que convocarán más plazas de las que son necesarias para reponer el 30 por ciento de vacantes, tal y como se ha dispuesto en la Ley. Figar ha sido clara refiriéndose a este caso: "se va a incumplir la ley".

Por el contrario, la consejera ha insistido en que el número de plazas que va a sacar la Comunidad implica que están cumpliendo la disposición de la ley. "Sólo se puede convocar plazas para reponer el 30 por ciento de vacantes, nosotros con este criterio podemos convocar hasta 489, por tanto, vamos a convocar al máximo. No sé cómo han hecho los números (en Andalucía)...nosotros vamos a cumplirla", ha rematado

CONCENTRACIÓN "ESTÉRIL"

Preguntada por la concentración de esta tarde, Figar ha señalado que los mismos sindicatos saben que lo que demandan "es imposible" porque tienen que cumplir la ley "guste o no guste". "Me parece una convocatoria totalmente estéril en el mejor de los casos o en todo caso en la puerta equivocada, es decir, quien puede cambiar eso en caso de que lo decidan es el Estado o el Congreso modificando una ley que ellos mismos han aprobado", ha apuntado.

En la misma dirección, ha continuado señalando que "pensando mal" se puede decir que los sindicatos se manifiestan esta tarde "con ánimo de manipular" y ha precisado que antes de convocar las oposiciones de maestro, por parte del órgano competente, que es la Consejería de Educación, hay que aprobar la oferta pública de empleo de toda la Comunidad de Madrid.

Esto es algo que se hace en la Mesa Sectorial, con representantes sindicales de función pública y a partir de ahí, cada consejería, en este caso, la de Educación, se hace responsable de las suyas. Por eso, ha recordado que ya se había avisado que cumpliendo la ley, se hablaría de en torno a las 400-430 plazas, lejos de lo que los sindicatos reclaman ahora.

"Una vez visto los números finamente y haciendo un ajuste también fino", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que este año se han podido sumar al final unas cuantas más porque, entre otras cosas, es el último de la aplicación de jubilación LOE.

Sobre si los profesores que ganen su plaza de funcionario podrán estar activos ya el curso que viene, Figar ha respondido que "en principio sí" pero ha querido añadir que el tema de las oposiciones "no afecta en términos de escolarización y los centros educativos de la Comunidad de Madrid van a contar con todo el personal que necesite, independientemente de las oposiciones".

También se ha referido a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que cuando anunció en la Asamblea que sí que habría convocatoria de plazas para maestros habló de criterios de mérito y capacidad, es decir, de unas oposiciones libres. Sin embargo, Figar ha suavizado esta cuestión señalando que "el sistema de oposiciones libres no está previsto en la legislación y que no se pueden convocar oposiciones libres".

"Nosotros lo que queremos es lógicamente que entren los mejores y poder organizar el sistema de selección del profesorado que garantice que entren los mejores", ha apuntado Figar, quien ha agregado: "El techo de calidad del sistema educativo es la calidad de sus profesores, por tanto, estamos obligados a buscar los sistemas que nos garantice que entren los mejores".