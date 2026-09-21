La Comunidad creará el Distrito Industrial Sur para impulsar automoción, defensa y sector aeroespacial

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, participa en la tercera edición del encuentro Madrid Global: empresa, inversión y futuro, organizado por el Ayuntamiento de Leganés - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid creará el Distrito Industrial Sur para impulsar los sectores de la automoción, defensa y aeroespacial, en una iniciativa que se enmarca en el nuevo Plan Industrial para agrupar a las empresas para que compartan recursos, atraigan inversión y crezcan juntas.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante su intervención en la tercera edición del encuentro 'Madrid Global: empresa, inversión y futuro, organizado por el Ayuntamiento de Leganés'.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, el evento ha reunido a más de 300 empresarios. "Madrid no es solo su capital, sino que son 179 municipios", ha enfatizado, para añadir que el compromiso del Gobierno autonómico es que a todos ellos lleguen inversión, oportunidades y "unos servicios públicos de primera".

El Distrito Sur contará con un Centro Madrileño de Innovación y Capacitación para el Empleo, en Leganés, dedicado a la fabricación mecánica y la automatización industrial, al que se unirá otro nuevo en Fuenlabrada especializado en logística y aeronáutica, y otro para el ensayo y la formación con drones, enmarcado este último en la Estrategia del Gobierno regional para este sector, con 16,3 millones.