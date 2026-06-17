La Comunidad cree que enmiendas de Más Madrid a ley del concebido no nacido "se descalifican solas": "Es una burla"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado este miércoles que las enmiendas de Más Madrid a la ley del concebido no nacido que se vota mañana en el Pleno de la Asamblea "se descalifican solas" y que son "una burla".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que Más Madrid haya registrado enmiendas a la ley con las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere reconocer al "concebido no nacido" como parte de la unidad familiar y ha pedido crear la figura del "concebido sí nacido" y reconocerle derechos de infancia. Pedirá que se voten de forma separada en este último pleno del período de sesiones antes del verano.

"Yo creo que se descalifican ellas solas. Hablan del concebido y nacido, no sé si existe algún nacido que pueda no haber sido concebido, hubo uno en el mundo y ya, que yo sepa. Pero que es una es una burla una vez más de Más Madrid que pone de manifiesto que no se toma en serio las iniciativas", ha valorado.

Así, ha subrayado que la ley busca proteger "la vida" y ayudar a las familias frente a Más Madrid que está "más pendiente de sus propios líos internos que de poder facilitar una oposición constructiva".

La misma se debatirá mañana en el Pleno de la Asamblea, el último de este período de sesiones, en tres años de legislatura que el portavoz del Gobierno ha tildado de "prolija" por las "grandes reformas de grandes leyes" que se han acometido.