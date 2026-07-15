La Comunidad cree que Sánchez está "inhabilitado para gobernar" tras condena a su hermano: "No es lawfare, es Justicia"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "inhabilitado para gobernar" tras la condena a su hermano y ha asegurado que esto no es "lawfare" sino que es "Justicia".

Lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara al hermano de Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años al considerarle como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

"El presidente del Gobierno pretendía regalarle con el dinero de todos los españoles un sueldo Nescafé para toda la vida a su hermanísimo y le han pillado", ha asegurado el también portavoz del Gobierno regional, quien ha asegurado que lo "cruel" hubiera sido "una condena que obligara a trabajar" a su hermano.

García Martín ha valorado que cualquier presidente "decente" presentaría hoy su dimisión y convocaría elecciones y cualquier ministro "acataría la sentencia en lugar de atacar a los jueces por hacer su trabajo", en alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Es por ello que ha criticado que se intente justificar a un presidente que ha hecho "de la defensa de la corrupción, del nepotismo y del deterioro institucional su forma de gobierno" y cree que la última sentencia es "un mensaje nítido de esperanza" para la democracia ya que demuestra que "nadie está por encima de la ley".