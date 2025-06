Comunidad critica que fiscal general siga la estrategia del Gobierno de "atacar a jueces" tras pedir archivar su causa

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, siga la estrategia del Gobierno de la nación de "atacar a los jueces y magistrados" tras pedir archivar su causa.

Así ha respondido en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, después de que el fiscal general haya recurrido la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesarle por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-- al considerar que sus conclusiones no solo son "ilógicas" sino "voluntaristas", pidiendo así a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que le corrija y archive el caso.

"El fiscal general de Estado se suma a la estrategia que están siguiendo, por desgracia, desde el Gobierno, que es atacar a los jueces y a los magistrados cuando las resoluciones judiciales o cuando los autos de los distintos jueces no son acordes a sus intereses", ha afirmado el también portavoz de Ejecutivo regional.

Así, ha recordado que García Ortiz tiene "un problema" y es que "se saltó la ley" y, pese a sus "acusaciones sordidas a los jueces", no va a impedir que la justicia haga su trabajo, por lo que le ha pedido "un poquito más de prudencia" y de "pudor".

"Lo que tiene que hacer el fiscal general de Estado es dimitir y dejar paso a otro fiscal que no comprometa a una institución tan importante como es la Fiscalía", ha censurado, además de subrayar que se trata de algo que lo están diciendo "las propias asociaciones de fiscales que no entienden cómo el fiscal general de Estado no da un paso atrás".