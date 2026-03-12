La Comunidad critica a un Gobierno que "da lecciones" sobre mensajes de odio en RRSS mientras "levanta muros"

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha criticado este jueves a un Gobierno de la nación que "da lecciones" sobre los mensajes de odio que circulan por las redes sociales mientras "levanta muros sin ningún prejuicio".

Lo ha trasladado hoy durante el Pleno de la Asamblea, donde ha señalado que "digitalizar no es llenar titulares de prensa atacando a los "tecno-oligarcas" mientras usan sus redes para criticarles, a ellos y a todos los que no piensan como Pedro Sánchez, sus ministros o sus socios independentistas".

"Claro que hay que erradicar esos mensajes, pero ustedes no son los más indicados para darnos lecciones de cómo hacerlo", ha valorado López-Valverde, quien ha asegurado que para el gobierno autonómico la digitalización "sólo tiene sentido si se realiza de manera segura".

El consejero ha subrayado la importancia de la ciberseguridad y la protección de los datos sensibles y ha apuntado que recientemente se ha inaugurado el Centro de Control de Infraestructuras Críticas Digitales, "una infraestructura innovadora y pionera en España, que garantiza el funcionamiento ininterrumpido, la seguridad y la calidad de los servicios digitales que presta la Administración".

En el mismo se encuentra también el Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad que refuerza la protección de los sistemas críticos, ha afirmado. "La Ciberseguridad es un tema muy serio. Todos estamos en el punto de mira de los Ciberdelincuentes, no se libra ni el presidente del Gobierno. La protección no puede depender de la improvisación, ni de parches, sino de una auténtica política de Estado, con recursos, liderazgo y previsión", ha reprochado.

Así, ha cargado contra un Gobierno de España que "sigue llegando tarde, reaccionando solo cuando el daño ya está hecho" y ha incidido en que la ciberseguridad "no es una cuestión menor" sino una pieza pieza clave para la soberanía tecnológica, la seguridad nacional y la confianza de los ciudadanos.