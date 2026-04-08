La Comunidad critica que el Gobierno necesite "sacar a colación" el aborto porque se le ha caído "la bandera feminismo"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el Gobierno de la nación necesite "sacar a colación" el tema del aborto porque se le ha caído "la bandera feminismo".

"El aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente, y aquí el único intento que hay de PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez es sacar esta cuestión porque intentan recuperar la bandera del feminismo, después de que se les haya caído por leyes como la del 'solo sí es sí'", ha valorado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, considera que saca también este tema ahora por la "corrupción" que afecta al PSOE y al entorno del Palacio de Moncloa. "Esa es la razón por la que sacan otra vez este debate a colación en este justo momento", ha señalado.

Lo ha expresado así después de que la semana pasada la Comunidad de Madrid iniciara los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar acordada por el tribunal. Además, este mismo martes el Consejo de Ministros aprobó, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho a la interrupción del embarazo.

"El momento ha sido cuando se han recibido las cautelares, como bien habíamos explicado, no ha entrado todavía el tribunal en el fondo del asunto, pero sí había pedido que se iniciaran los trámites. El primer trámite es el procedimiento de consulta pública, y es lo que se ha realizado", ha explicado.

Además, García Martín ha insistido en que la Comunidad de Madrid lleva "desde hace muchísimo tiempo" garantizando el derecho a los médicos a la objeción de conciencia, algo que es "compatible" con que las mujeres puedan abortar en los términos establecidos en la ley si desean hacerlo.