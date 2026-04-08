Óscar López responde a la Comunidad que la "cultura de la muerte" no es el aborto sino "el genocidio en Gaza"

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una visita a Sateliot, a 8 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha respondido a la Comunidad de Madrid que la "cultura de la muerte" no es el aborto sino "el genocidio en Gaza".

"Eso es lo que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, apoyar al gobierno de Netanyahu cuando estaba cometiendo un genocidio en Gaza", ha lanzado López durante una visita a las instalaciones de Sateliot en Barcelona.

Ha respondido de esta manera al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, quien decía este martes en redes sociales que incluir el aborto en la Constitución es "institucionalizar la cultura de la muerte" al tiempo que describía la interrupción voluntaria del embarazo de " eliminación del más vulnerable".

Ante ello, López ha defendido que es un "derecho de las españolas" y que blindarlo "cuando se está viendo amenazado en la Constitución es lo correcto". Este martes el Consejo de Ministros aprobaba remitir al Congreso el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho a la interrupción del embarazo.

"Creo que menos burradas, más cumplir la ley y más comprometerse con los derechos de las mujeres y en este caso es un derecho de las mujeres", ha recalcado tras afirmar que en la Comunidad de Madrid menos del 1% de los abortos son en la Sanidad Pública y recordar la oposición de la autonomía a crear el registro de objetores que finalmente ha tenido que iniciar por orden judicial.