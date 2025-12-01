La Comunidad critica que Gobierno quiera "criminalizar a inversores que construyen vivienda" para "tapar su incapacidad"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este lunes que el Gobierno quiera "criminalizar a los inversores que construyen vivienda" y a los propietarios que alquilan sus casas para "tapar su incapacidad".

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales, en respuesta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien desde Bruselas ha subrayado que en la Comunidad de Madrid se está haciendo un llamamiento a inversores extranjeros para que compren "barrios enteros", "privando a las personas residentes del derecho a la vivienda".

En concreto, ha indicado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, fue a Miami a buscar inversores extranjeros y desde el Gobierno de la nación critican que se usen "fines especulativos" en este sector. "Lo que no comparte este Gobierno es que estemos vendiendo nuestras casas, las casas de los hombres y mujeres que desean vivir en las ciudades españolas, a inversores que solo quieren especular y ganar grandes rendimientos con ellas", ha señalado.

En respuesta a la ministra, García Martín le ha recriminado que lo que buscan desde el Gobierno de España sea "intervenir y criminalizar", que es "lo único" ha hecho el Gobierno de Sánchez en materia de vivienda desde hace siete años. "Criminalizar a los inversores que construyen vivienda, a los pequeños propietarios que alquilan sus casas y a las comunidades autónomas y ayuntamientos que estamos aumentando la oferta de alquiler asequible", ha afirmado.

Considera que esto lo hace con el objetivo de "tapar su incapacidad" para hacer frente a una situación que han agravado con "su nefasta Ley de Vivienda" y también para construir las 180.000 casas prometidas por Pedro Sánchez.