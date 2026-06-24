La Comunidad critica que el Gobierno use a la pareja de Ayuso como "cortina de humo" para "tapar sus escándalos"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el Gobierno de la nación use a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como "cortina de humo" para "tapar sus escándalos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha insistido en que "no hay mayor novedad" en la investigación contra González Amador, que es una persona "que se está defendiendo con sus propios medios" en la investigación en la que está inmerso, incluso contra una "operación de Estado".

Lo ha expresado así después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntara a que la empresa de Alberto González Amador "carecía de medios personales y materiales suficientes" para prestar los servicios de consultoría que facturó a Quirón Prevención, una conclusión basada en el análisis efectuado por la Agencia Tributaria sobre la actividad y estructura de la mercantil.

Sin embargo, el portavoz ha puesto el foco en las condenas del Gobierno, en concreto, contra el que fuera "mano derecha" de Sánchez, en alusión al exministro José Luis Ábalos, o a su mujer, Begoña Gomez. "Todo eso lo tienen que tratar de tapar acusando de algo a una presidenta que ha ganado por mayoría y que no está ni condenada ni investigada, ni hay nada al respecto", ha subrayado.

Así, ha insistido en que la pareja de la presidenta "nunca jamás" ha contratado con la Administración regional sino que se limita a "una relación entre proveedores que es muy antigua".

Además, García Martín ha apuntado que la izquierda necesita "cortinas de humo para tapar tanta corrupción" y tratar de "equiparar" cualquier tipo de cuestión "para que no se hable de la trama de la corrupción del sanchismo" por mucho que el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, o a Sánchez "traten de empatar con un asunto que en nada afecta a la Comunidad y a la presidenta".