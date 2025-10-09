La Comunidad critica que hable de transparencia un Gobierno que "baté récord de opacidad" e "ignora la corrupción"

Hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno, a 9 de octubre de 2025, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

PSOE asegura que el Gobierno regional "suspende en transparencia"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este jueves que hable de transparencia un Gobierno de España que "bate récord de opacidad" e "ignora la corrupción" que rodea al entorno del presidente, Pedro Sánchez.

Así ha respondido en una interpelación en la Asamblea de Madrid sobre transparencia y buen gobierno, en respuesta a la diputada del PSOE Tatiana Jiménez Liébana, donde ha criticado que aborde este asunto "el partido de los Cerdán, de Ábalos, de Coldo y compañía, el partido de los amaños en obras públicas, de los sobres con dinero negro y de más que una supuesta financiación ilegal", mientras en España "no queda pan para tanta chistorra", haciendo alusión a las conversaciones del 'caso Koldo'.

García Martín ha criticado que en el PSOE se sientan "orgullosos" de que "un portero de discoteca haya llegado a ser asesor de un ministro o consejero de una empresa pública como Renfe".

"Óscar López me parecía mucho más comprometido con la transparencia cuando, siendo portavoz del Partido Socialista en el Senado, ordenaba espiar los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez para usarlos contra su actual jefe, Pedro Sánchez. Me parecía más comprometido entonces que ahora siendo ministro del Gobierno más opaco de la democracia", ha reprochado.

A la vez, ha subrayado que sería un "ejercicio de transparencia hablando de Sanidad" conocer la relación de dirigentes del PSOE que vienen a utilizar la sanidad pública madrileña pero que "no les importa ser atendidos por el Grupo Quirón".

"Eso sería un magnífico ejercicio de transparencia, saber cuántos de ustedes utilizan la sanidad pública, cuántos dirigentes de otras comunidades autónomas utilizan la sanidad pública y no se avergüenzan, sino que piden ser atendidos por un grupo prestigioso como es el Grupo Quirón", ha espetado.

Asegura que la Comunidad, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, es "referente en transparencia institucional", frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que se ha "atrincherado en La Moncloa gracias a golpistas catalanes y testaferros de ETA".

"Mientras que el Gobierno de Sánchez miente o calla, el Gobierno de Madrid aplica transparencia como instrumento clave para reforzar la confianza en las instituciones. Y aquí están los resultados", ha apuntado.

En el ámbito parlamentario, el consejero ha detallado que el Gobierno regional es "el que más se somete a control parlamentario" de la oposición respondiendo Díaz Ayuso 211 preguntas de los grupos.

TELEMADRID O CÁMARA DE CUENTAS

Por su parte, la diputada socialista ha reprochado la "falta de transparencia en su relación con los medios de comunicación", haciendo alusión a Telemadrid, ya que asegura que se "manipula la información y no hay pluralidad".

"Se dan información sesgada, se difunden bulos y con una línea editorial siempre a la orden de Ayuso, que no dudan en retransmitir en directo actos y mítines del Partido Popular", ha reprochado, a la vez que ha afirmado que su forma de ejercer el poder está "a años luz desgraciadamente de transparencia, integridad y rendición de cuentas".

Jiménez Liébana ha denunciado que el Gobierno autonómico esté "obsesionado por controlarlo todo" y por "desplegar sus tentáculos por cada organismo y por cada órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid". A la vez, ha reprochado el "control absoluto" que ejercen sobre la Cámara de Cuentas, así como sobre el "debilitado" Consejo de Transparencia.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid suspende en transparencia porque contradice permanentemente los compromisos de transparencia y buen gobierno de los que presume", ha defendido.

Desde Vox, su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, ha defendido que un Gobierno que se declare liberal tiene que ser "austero y transparente". "Este Gobierno pues no lo es. Y no lo es porque en su propia estructura de gobierno tiene una cantidad de altos cargos de consejerías, viceconsejerías, direcciones generales o direcciones generales absolutamente sobredimensionada", ha justificado.

Por parte de Más Madrid, la diputada Emilia Sánchez-Pantoja ha subrayado la "sagas de imputados" en el PP madrileño y asegura que es requisito para ser presidente del PP en la región tener "un máster en opacidad". "Y la saga continúa, señorías, ahora con el caso novio. Áticos, cochazos, peluquerías, y aquí podría haber fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios, administración desleal, sobornos, empresas pantalla y pertenencia a organización criminal", ha espetado.