La Comunidad critica que Más Madrid defienda 'ley de nietos' y "tape vergüenzas" del Gobierno pese a decisión del TS

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que Más Madrid defienda la conocida como 'ley de nietos', que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados, y "tape las vergüenzas del Gobierno" pese a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de paralizar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)

Lo ha expresado así después de que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, haya anunciado que instarán al Defensor del Pueblo a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional tras la "grave" paralización del voto a estas personas que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos'.

"Más Madrid se ha convertido en el que trata de tapar las vergüenzas al Gobierno de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que ha sido pillado tratando de alterar los censos, de alterar lógicamente o de fabricar nuevos votantes, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo con esas medidas cautelares", ha defendido el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En esta línea, ha pedido "el máximo respeto" para las decisiones judiciales y ha criticado a un Gobierno que "trata de descalificar a los jueces", mientras que lo que ha quedado descalificado es "la actuación" de Sánchez.