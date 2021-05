La Comunidad critica que el Ministerio se ponga obstáculos "a sí mismo" con el consentimiento informado de AstraZeneca

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha criticado este jueves que el Ministerio de Sanidad se ponga obstáculos "a sí mismo" con la petición al Comité de Bioética de elaborar un consentimiento informado para las segundas dosis de AstraZeneca.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, ha criticado que la ministra, Carolina Darias, no hablase en el seno del Consejo Interterritorial de esta posibilidad sino que lo hiciera únicamente en la rueda de prensa posterior.

"Ellos pedían consentimiento informado para AstraZeneca a lo cual nosotros nos opusimos porque entendíamos que lo lógico es que la segunda dosis se ponga con AstraZeneca y lo anómalo es ponerla con Pfizer. Por ello, entendíamos que el consentimiento sería para los que quisieran la segunda dosis con Pfizer, no con AstraZeneca", ha explicado. Para Escudero, el Ministerio es "un perfecto generador de problemas" y ahora crea otro más con esto.

El consejero madrileño ha insistido en que ellos apuestan por AstraZeneca como segunda dosis y no por llevar a cabo una "vacunación heterogénea de la que no hay experiencia y que, además, se toma la decisión basado en un estudio del Instituto de Salud Carlos III "del que no se puede sacar ninguna conclusión".

"No entendemos el por qué de esta decisión y el por qué generar este problema y esta confusión a todos los madrileños que tienen esa primera dosis y que lógicamente tienen sus dudas", ha dicho.

En este punto, ha reiterado que, tras el pronunciamiento sobre el consentimiento informado, harán una consulta a la Agencia Europea del Medicamento sobre la mezcla de vacunas.