La Comunidad critica que PSOE y Sumar ataquen "todo lo que une" a España al desbloquear ley de ofensas religiosas

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 13:00
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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que PSOE y Sumar se dediquen a atacar "todo lo que sostiene y une" a España al desbloquear la ley que despenaliza ofensas religiosas y a la Corona.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha cargado contra el acuerdo para modificar "a su imagen y semejanza" el Código Penal para eliminar los delitos de injurias contra la Corona, contra los símbolos nacionales y sentimientos religiosos.

En concreto, el PSOE y Sumar han decidido desbloquear la tramitación de la reforma del Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como son las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Fue la primera iniciativa que el grupo plurinacional llevó al Pleno en esta legislatura y desde entonces, diciembre de 2023, estaba 'congelada' en la Comisión de Justicia.

"Son expertos en fabricar cortinas de humo y necesitan una bien grande para tapar los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez", ha reprochado el también portavoz del Ejecutivo regional, quien ha asegurado que quieren sustituir el modelo de 1978 por "una mentira que nadie ha votado: su idealizada república plurinacional laica".

Es por ello que considera que "atacan" a la Corona porque representa "el espíritu de la transición, la constitución de 1978 y la unidad nacional", así como reprochar que ataquen a los sentimientos religiosos "de millones de ciudadanos", después de la marcha del Papa León VIX porque "en el fondo son unos cobardes".

"Y atacan a los símbolos nacionales porque representan la esencia de nuestro modelo de convivencia. Y esto es lo que sucede. Cuando no pueden hablar de gestión y entonces buscan la confrontación entre españoles una vez más", ha afirmado García Martín, quien ha asegurado que el Gobierno busca "enemigos imaginarios" porque no tiene "respuestas para la corrupción".

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