La Comunidad critica que se quiera transformar "aborto en método anticonceptivo" y Más Madrid exige garantizar derecho

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha criticado que la izquierda quiera transformar "el aborto en un método anticonceptivo", mientras que Más Madrid le ha exigido que garantice este derecho en la sanidad pública a todas las mujeres.

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, Matute ha criticado que se vuelva a sacar a la palestra "el comodín del aborto" pese a que está "en caída libre", solo porque necesitan desviar "el foco de la invasión de Ceuta".

"Nunca presentan soluciones, presentan campañas y pretenden convertir una cuestión sanitaria extremadamente compleja en una confrontación", ha lanzado, a la vez que ha señalado que el gasto del Ministerio de Sanidad en campañas del aborto "es diez veces superior al de ayudas que se hacen a mujeres embarazadas".

Es por ello que se trata de "la gran hipocresía de la izquierda", que proclama que defiende la libertad de las mujeres, pero lo único que hace "es utilizarlas y no ayudarlas".

Matute ha criticado "el oscurantismo y el sectarismo" de la ministra de Sanidad, Mónica García, que pone "la cultura de la muerte por encima de la vida", mientras que en la Comunidad de Madrid trabajan para evitar embarazos no deseados."El aborto siempre es un fracaso. La prestación en la Comunidad de Madrid está garantizada. En otras comunidades autónomas, las mandan en un avión a la Península a abortar", ha lamentado.

De su lado, la parlamentaria de Más Madrid Mariana Arce ha señalado que en 2025 "menos del 0,5%" de las interrupciones voluntarias del embarazo se hicieron en la sanidad pública.

"El derecho al aborto está reconocido por ley, pero ustedes, cuando una mujer se acerca a la pública, la mandan fuera. Y tampoco nos extraña, viniendo del Gobierno de Ayuso, que en sede parlamentaria dijo alto y claro que se vayan a otro lado a abortar", ha reprochado.

Frente a ello, ha reivindicado que Mónica García acerca el aborto farmacológico a la atención primaria, "cerca de casa, sin yincanas y en la sanidad pública". "Pero no solo hay que facilitar el acceso, también hay que conseguir que todas las mujeres tengan ese derecho, porque si nos acercamos a las mujeres migrantes, la situación se agrava", ha apuntado.