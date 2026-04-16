Comunidad cuestiona que se "azuze" a escuelas infantiles a la huelga e izquierda exige mejorar condiciones a empleadas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo (i), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha cuestionado este jueves que la izquierda esté "azuzando" a las trabajadoras de escuelas infantiles para llevar a cabo una huelga "que les lleva a la ruina", mientras que Más Madrid y PSOE han puesto el foco en las condiciones de las trabajadoras-.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la consejera ha asegurado que la izquierda sabe que es un asunto que tiene que solucionar la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y le ha preguntado por qué no exigen lo mismo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que a la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, "que también tienen ocho escuelas infantiles de gestión indirecta"

Considera que lo único que está haciendo es "sacando su rédito y su tajada política a costa de las espaldas de estas profesionales" solo apostando por "mantras".

"Que si el cole tenga el nombre de Segunda República, que si el descubrimiento del sexo a los dos años, matemáticas emocionales con perspectiva de género, nada de fútbol en el patio, que es machista, nada de exámenes que fomentan la desigualdad, fuera el cuento de Blancanieves, porque es sexista. Esta es su idea de calidad educativa", ha espetado.

Por su parte, ha reivindicado que en la Comunidad de Madrid creen que la calidad educativa se consigue "con 6.000 nuevos profesores, 2.000 actuaciones de formación para docentes y evaluaciones estandarizadas como las que se han celebrado a lo largo de esta semana".

Además, Zarzalejo ha indicado que la Comunidad de Madrid ha escolarizado a más de 14.000 alumnos, un 73% de ellos en centros públicos, "con total normalidad y sin problema ninguna".

Es por ello que la consejera ha defendido que van a seguir sentándose con las organizaciones sindicales representativas de sector y demostrando "con hechos" que la educación infantil "es una prioridad". "11 días de huelga y ustedes no han hecho nada más que engañar a las trabajadoras diciéndoles que vayan a protestar a la Consejería porque el ministerio no puede hacer nada", ha reprochado ante la izquierda.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA, "EN PIE DE GUERRA"

Por parte de Más Madrid, la diputada Raquel Huerta ha criticado que Zarzalejo tenga a la comunidad educativa "en pie de guerra" y a los familias "harta". "¿Se imagina lo que está suponiendo para nosotras la huelga de las educadoras 0-3? ¿Se hace cargo de lo que supone para nuestras criaturas que su profe no esté en el aula?", le ha preguntado.

Sin embargo, ha subrayado que esto no es comparable aún así con lo que están sufriendo las educadoras en las escuelas infantiles en la huelga que asegura que sí tiene que ver con Madrid. "Ninguna madre quiere que su hijo sea el bebé número 8 que se pone a llorar en un aula con una solo educadora que literalmente no tiene manos para atenderles a todos, ni que no le puedan detectar una dificultad en el desarrollo porque está sola y sobrepasada", ha señalado.

El parlamentario del PSOE Esteban Álvarez ha puesto el foco en que antes la red de escuelas infantiles de la región era "la envidia de toda España" y ahora lo han convertido en "un auténtico carajal". Además, ha cuestionado cómo una educadora de educación infantil en un centro puede cobrar 1.200 euros.

Por último, desde Vox, el parlamentario José Antonio Fúster ha preguntado también a la consejera por la capacidad actual de las escuelas públicas para atender a todos los alumnos que llegan a la región de otros países de origen porque "hay españoles que pagan pero que no encuentran plaza" en guarderías públicas.

"Ustedes defienden ese efecto llamada, ustedes defienden la falta de planificación y atacan al que les pone frente al espejo, al que se atreve a decir que nuestros servicios públicos están colapsados", ha denunciado.