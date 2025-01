La Comunidad culpa a la "incertidumbre económica" y a la Ley estatal de Vivienda de la subida del alquiler en la región

Defiende que sus rebajas fiscales en vivienda y los desarrollos urbanísticos "empezarán a dar sus frutos"

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha culpado a la "incertidumbre económica" y a la Ley de Vivienda del Gobierno de España de la subida del alquiler en la región.

"Siempre que se restringe el mercado de alquiler y el de vivienda, se acaba reduciendo la oferta y los precios suben. De todas formas, yo creo que todas las políticas que estamos llevando a cabo y todas las rebajas fiscales que se han aplicado en temas de vivienda durante el 2024 van a empezar a dar sus frutos", ha defendido ante los medios de comunicación.

Según los datos proporcionados este jueves por el portal inmobiliario Idealista, la Comunidad de Madrid ha liderado el aumento de los precios del alquiler en el último año en España tras anotar un ascenso del 16,4% respecto al cierre de 2023. Igualmente, ha sido la más cara en precios absolutos, con un precio por metro cuadrado de 18 euros al mes.

Albert ha señalado también que la subida de precio en la región tiene que ver con que "no deja de venir gente buscando una oportunidad, bien sea por cuenta propia o por cuenta ajena". "Por tanto, nuestra población no deja de crecer, mientras que otras comunidades no hacen más que perder población", ha añadido.

Al hilo, ha insistido en que los desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo a través del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, así como vivienda de alquiler asequible, "darán sus frutos de forma rápida y los alquileres empezarán a moderarse".