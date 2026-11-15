La Comunidad declara Bien de Interés Cultural el tapiz flamenco 'San Pablo quemando libros'

El tapiz flamenco San Pablo quemando libros. - LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el tapiz flamenco 'San Pablo quemando libros', el único conjunto desaparecido de nueve paños tejidos con oro y plata que se conoce y que se atribuye al artista Pieter Coecke van Aelst.

Esta pieza, de "gran formato rectangular", se encuentra delimitado por un estrecho galón perimental en color rojo, de textil mecánico cosido en su perímetro exterior como elemento de refuerzo, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Es una composición tripartita que sintetiza tres episodios distintos de la vida del apóstol como son la imposición de manos sobre los doce hombres de Éfeso, a la izquierda; la quema de libros de magia por parte de los conversos, en el centro, y al fondo, a la derecha, se representa la resurrección de Eutico.

Además, las piezas cuentan con "gran expresividad", las figuras incluyen rostros con rasgos individualizados, posturas dinámicas, cuerpos en escorzo o gesticulaciones muy marcadas. Se aprecia también "riqueza en el tratamiento textil" como las túnicas plisadas, brocados o capas con cenefas decorativas. En cuanto a la gama de colores, combina tonos cálidos con contrastes fríos.

Fue el monarca Enrique VIII de Inglaterra quien encargó la elaboración del tapiz, que decoraría el Castillo de Windsor en 1670. Hacia 1820, se produce la dispersión de los tapices Tudor, quedando este descrito en el catálogo de Drayton House. Posteriormente, en los años 70 del siglo XX se vendió a un coleccionista español.