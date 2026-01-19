Comunidad decreta tres días de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Archivo - Archivo.- Banderas a media asta en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decreta tres días de luto oficial desde este martes por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha causado decenas de fallecidos y heridos, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El Decreto se publicará este martes en el Boletín Oficial regional (BOCM), y este próximo miércoles el Consejo de Gobierno guardará un minuto de silencio en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, en recuerdo a las víctimas de este "trágico" siniestro.

Además, hasta el jueves las banderas de los edificios públicos de la región ondearán a media asta como señal de luto por los fallecidos, que de momento alcanzan la cifra de 39.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este lunes que se han decretado tres días de luto oficial, que empezarán en la próxima medianoche y se prolongarán hasta el jueves.